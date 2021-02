Yhon Bys Embajador Cultural

El obereño Yohn Bys (19) fue designado Embajador Cultural y Virtual de la UCADE, Unión de Colectividades en Argentina para el Desarrollo, a partir del voto del público. “Podré federalizar aún más lo que es la Fiesta Nacional del Inmigrante, así como la Fiesta de la Raíces entre otras. También colaborar a extender la diversidad cultural de las Colectividades presentes y que están en formación y a los pueblos originarios” expresó el joven.

UCADE es una organización que genera actividades por la interculturalidad, diversidad de género, pluralismo e integración. La elección del embajador y embajadora cultural se realiza a través de un concurso en redes sociales. El obereño, con el apoyo del Zpit Nasza Mala Polska, Ballet Oficial de la Colectividad Polaca a la que pertenece, envió su material audiovisual relatando parte de la experiencia en ese ámbito y resaltó la figura de su abuelo, inmigrante polaco, quien no solo le transmitió el amor hacia la cultura de sus ancestros sino también la pasión por la música. “Esta propuesta lo charlé con la gente de la Colectividad y ellos me dieron el impulso, con el apoyo de mucha gente llegué a la final. Fue reñida la final, pero nosotros no fomentamos la competencia, compartimos el video y en eso me ayudaron con la difusión los profesores del Ballet, amigos y gente que me conoce” señaló.