Caminar (por Anibal De Grecia)

¿A quién le importa la imprescindiblidad de la esponja?

Se pregunta una señora que vive en el centro.

También se quedó sin detergente.

Los platos pueden estar sucios un rato más hasta que abra el supermercado.

Pienso y dejo de preocuparme por la esponja que no va a cambiar mi vida.

Esta vida a base de productos de limpieza y bolsitas del súper sin lugar más que para la basura.

Es hora de una maratón de la serie en nextflikzs Recuerda la señora y me dispongo a disfrutar, pero no hay conexión a internet, se ha interrumpido el servicio.

Un nene golpea las manos salgo pide para comer le doy el carayá de hoy entro me siento y pienso en todos los nenes que comen carayás de gentes que suele tirárselos a los animalitos o al basurero me duele un poco acá tal vez tome un ibuprofeno no vengo tomando muchos y me va a explotar el hígado qué sentido tiene seguir viviendo así encerrada tan afuera de mí ellos saben todo de una a lo mejor está bien no tener internet voy a dejar un poco el celular Evencio va a entender es mejor salir a caminar y respirar algo de humo ahora que es agosto y todos queman los trapitos al sol se apagan con agua potable me voy a llevar una botellita de gatorade para reponer energías hasta el Parque de las Naciones llego espero no cruzarme con nadie iré pensando en Thoreau y en el libro ese Walking es hermoso el arte de caminar y encontrarse con una misma o con otra una misma aunque asuste a veces lo que pasa dice Yeni es que el mundo nos protege de nosotros nos arropa o @ digo yo claro las benditas redes son la maldita libertad ella cree y no cada una con sus ideas Carla está loca con Tinder porque liga de lo lindo está loca de horror se ha encontrado con cada gente que mejor pensaba ir caminando al Berrondo y hacer un picnic ¿te parece?…

sonó el celu esa debe ser Carla volvió internet voy a mirar la serie alta maratón se viene