Abuelos en tiempo de pandemia

En esta inesperada pandemia estoy aislada en cuarentena obligatoria, sin salir. Quien iba a pensarlo. Me han etiquetado como “mayor adulta en estado de riesgo para mí y para los que me rodean”! Un inesperado bicho invisible con aires de realeza, se nos plantó y dijo ¡ basta! Basta de calle, basta de compras, de reuniones, de visitas…! Uee, Corona, chamigo ¿no se te fue la mano? ¿Y MIS AFECTOS? Ahh, para qué está la poderosa tecnología que comunica sin contaminarnos?

¿Acaso tus nietos no “te visitan” a través del whatsapp? Sí, claro, me mandan fotos, dibujos, cantos y digo, qué suerte que tengo ese aparatito . Mi nieta Consuelo, que vive en Buenos Aires me dice “Abu no te preocupes, estoy muy bien, como bien, estoy trabajando mucho ….trabajando?…entonces estás saliendo. No Abu vendo productos via digital (¿on line?) hmmm, siempre inventando cosas raras.

Acudo a mis recuerdos con ellos, mis cuatro nietos, para acortar distancias y sentir que estamos juntos… Por ejemplo, recuerdo algo que siempre me enterneció: le advertí a Consuelo (que tocaba todo) : no toques ESO (un perrito de porcelana de más de 60 años) ) porque es una antigüedad…. Asombrada me dice Abuela ¿vos viviste en la Antigüedad? contame cómo es? Quedé muda y divertida, ¿qué les parece? Otra vez me comentó muy seriamente: Abu, papá “no tuvo límites”… Ahh, en dos palabras calificó mi eficiencia como madre- educadora. El papá -mi hijo- les exigía comer lo que se les servía, polenta, verduras , no levantarse de la mesa antes de terminar, no mirar televisión mientras comían, y muuchas cosas más, El papá exigía , exigía lo que él no hacía. Claro, la falla venía de lejos. Yo sentí el impacto y le dí la razón.

Mi nieto Joaquin no se quedaba atrás con su ingenio , Dos veces a la semana comían en casa. Y lo primero que hacía, al volver del colegio, era correr a mirar dibujitos… Muchas veces me sentaba con él para acompañarlo. Un día, mirando un documental sobre víboras, al terminar dice : Abuela ¡ esto es más interesante que un dibujito interesante!…¿.te das cuenta lo que dijo? Quedé maravillada de su comentario.

Mis otros dos nietos, los más chicos, de 9 años y 5 años, son tan maduros que me emocionan . Busco sus caritas en el celular y trato de recordar momentos vividos con ellos …Abuela me preguntó Vicente, por qué no tenés televisión en la quinta? …porque a mi me gusta mirar los árboles, las plantas, los animales, la realidad….Ahh, piensa, ¿ y yo también soy la realidad?. ¡qué comentario no? Abuela, cuando yo sea grande voy a ser ¡youtuber!! Uahh ¿Y qué es esso? No le pregunto de que se trata porque seguro no voy a entender… Catalina baila, canta, dibuja y escribió un libro…sí, un libro de 8 páginas (2 hojas dobladas en 4) con una historia que imaginó e ilustró con dibujos propios. Me lo mostró por el whastapp y me dijo ¡ voy a ser escritora!. Pero como también le gustan muchos los perros, le propuse (pensando en su economía futura) que estudie Veterinaria y le ofrecí un lugar en la quinta para los caniles, etc….Noo, dice, voy a estudiar de artista! Qué, qué…. A ver, por favor, alcanzame el celular, quiero saber en que están los cuatro. Seguro que me estoy perdiendo de algo.

Quitita Moreira