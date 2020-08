Actriz, empleada doméstica y sobretodo gran mujer. Una misionera en Netflix

Una de las peliculas argentinas más vistas en los últimos tiempos en la plataforma de Netflix, es «Crimenes de Familia», con una historia fuerte y de corte feminista. La misma tiene la actuación de reconocidos actores y actrices como Cecilia Roth, Miguel Angel Solá, Benjamín Amadeo, entre otros. Pero también la participación de una joven misionera, oriunda de 25 de Mayo, Yanina Avila, quien a pesar de su «fama» actual no dejó de trabajar como empleada doméstica, de donde salió para hacer de actriz.

» Fue un recorrido misterioso que nunca pensé, soy empleada doméstica y una persona simple y conocer y estar con personas famosas, actores y actrices, viniendo de un pueblo como 25 de mayo, la verdad es increíble», relató al Aire de Integración.

«Hicieron un casting y me llamaron a participar algunos amigos y a pesar de que tenía mucha verguenza fui, me hicieron una toma y les gustó y quedé», explicó.

Remarcó que nunca estudió teatro , «tampoco me interesó estar en un set, veía Tv y nada más. Soy madre soltra, tengo 2 hijos y vivo con mi mamá. Tengo mucho apoyo de ella y mi hermana, soy una persona simple», insistió.

Señaló que trabajar en una pelicula, conocer a Cecilia Roth, llegar a Bs As y trabajar con ellos durante 2 meses fue increíble. «Conocía Bs As pero algún lugar nomás donde tenía tíos, nada más que eso», mencionó.

En cuanto al trabajo, explicó que nunca le costó actuar ya que si bien las primeras escenas siempre requieren de muchas tomas «a mi siempre me hacían una y quedaba, era como natural», dijo la actriz.

«Mi vida es la misma, sigo siendo la que me conocían, soy divertida, me gusta hablar con la gente, no hay que olvidarse de quien uno es, de los orígenes, por más que más gente ahora me conoce». apuntó.

En casa, con su madre e hijos

Proyectos laborales dijo que tiene para noviembre, «me ofrecieron otros trabajos pero por la pandemia se frenó. Sigo trabajando acá en el CIC haciendo limpieza», aseguró con mucha humildad.

«Me siento orgullosa por mi gente, por mi pueblo, me reconocen por la calle y me hacen chistes. Mucha gente quiere comunicarse conmigo, pero no tengo celular, asi que me comunico con el celular de una amiga (Claudia, en este caso) que viene a casa. Mis hijos tienen 9 y 4 años, el mas chico también trabajó en la película. Es muy fuerte la escena, tenes que estar preparado para eso, porque es un caso real y hay que ponerse en ese lugar», indicó.

A manera de consejo para otras personas o jóvenes que sueñan con estar en un lugar similar dijo que «nunca hay que bajar los brazos hay que seguir mirando adelante, si se puede hacer una carrera de teatro que le meta para adelante, porque la fé y la esperanza es lo último que se pierde y en definitiva todos somos protagonistas de nuestras vidas, aunque no estemos en la pantalla grande. Yo quiero terminar la secundaria que no pude hacer hasta ahora pero tengo que seguir trabajando para ayudar a mi mamá Norma y mis dos hijos (Kevin y Santiago) de quienes estoy a cargo, aunque ahora tengo apoyo de muchas personas, como la Municipalidad de 25 de mayo y gente de la provincia», finalizó.

Una historia real pero de película.