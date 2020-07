Avanza la producción de la segunda edición de Oberá Trabaja y Canta

La propuesta del área de cultura, Oberá Trabaja y Canta, en su segunda edición cerró la inscripción con más de treinta artistas. El jurado seleccionará a quince figuras que pasarán a integrar un material discográfico. “Hemos cerrado la inscripción, fue muy importante la cantidad de inscriptos que tuvimos, más de treinta nuevos valores, interpretes y canciones propias. Ya tuvimos la primera reunión con el jurado integrado por Jose Lindstrom, Sergio Rottoli y Jorge Vargas” comentó la referente del departamento Gloria Miguel.

Los próximos pasos quedarán a cargo del jurado. “Es una tarea difícil porque no deben ser canciones que hayan interpretado en el disco anterior. Se trata de seleccionar a nuevos valores y canciones regionales que no estén en el disco de la primera edición. Los finalistas estarán publicados en facebook de cultura y de la Municipalidad. Todavía no tenemos fecha final ya que el trabajo es lento, minucioso” agregó Miguel.

La primera edición se llevó a cabo en el 2006, con la siguiente lista de temas:

1 Ayer y hoy de mi pueblo- Jose Lindstrom

2. Misionero soy- Omar Bueno y la Misión

3. Desde acá- Grupo voces-

4 La calandria- Oberá Trío

5. Alma de gurí- Americanto

6 Nostalgias de ayer- Victor Peña

7. Tierra de sueños, regalo de amigos- Negrito Arias

8. Baile de galpón- Cristian Zabala y su conjunto

9. Arroyo Acaragua- Andrea Del Carmen Soarez

10. Así es mi tierra- Alpa Misky

11. El pomberito- Adriana Ibañez

12. Puente Pexoa- Nuevo Tiempo

13. Mi cafetal- Grupo Sentimiento

14. Tacuaral- Hermanitos Anderson