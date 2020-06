Brasileros y argentinos unidos por la música en tiempo de pandemia

El obereño Gastón Nakazato participó de la producción de la canción The Past World Reset – Reset Ourselves (Nos Redefinir). Un proyecto colectivo y con fines solidarios de músicos de Sta. María (RG do Sul – Brasil).

Gastón señaló que se trata de un trabajo que fue impulsado por Sandro Cartier a quien definió como un amigo, percusionista y docente de la UFSM, quien le ofreció participar “a tal punto de que compuse parte de la letra. Con él compartimos un proyecto en el año 2009, llamado A MARGEM (Músicos argentinos y brasileños). Hicimos una gira por 6 ciudades de RG do Sul. En este caso y con una canción, la intención es generar recursos para ayudar a músicos de Sta. María”, explicó.

En diálogo con Meridiano55, el músico y profesor brasilero Sandro Cartier, explicó que la idea surgió cuando comenzó a ver en las redes sociales, que músicos estaban pasando necesidades debido a la paralización de las actividades artísticas, por causa de la pandemia del covid-19. Entendiendo que la música es un gran instrumento para sensibilizar a las personas sobre la situación que estaban pasando sus vecinos y amigos, fue que avanzó con la producción de la canción, “pensé en hacer una acción que fuese más efectiva para juntar la mayor cantidad posible de alimentos y distribuir entre aquellos que están pasando por esa situación”.

El músico explicó que el próximo objetivo es recoger esa ayuda y comenzar con la distribución para los necesitados, “ya entregamos algunas donaciones, estamos teniendo retorno de la comunidad que oyó la música y vio el clip. Nuestro objetivo primario es completar 100 bolsones de alimentos básicos para distribuir en nuestra comunidad”.

Sobre la canción que compusieron, Cartier manifestó que el desafío fue lanzado en las redes sociales y a partir de ahí invitar a más músicos para componer la canción, “yo fui compositor de la música y la letra fue realizada por 11 compositores”.

Una vez que el proyecto tomó forma, junto a sus alumnos de la Universidad Federal de Santa María, organizaron estrategias para hacer conocer la canción. “Cuando la gente de otros lugares de Brasil y hasta de otros países comenzó a tener contacto para colaborar, surgió la idea de que se invite a los artistas que tienen representatividad en sus comunidades para que puedan ser multiplicadores del mensaje. Allí surge la idea de invitar al Argentino Gastón Nakazato, un músico con el que tuve el placer de trabajar en un proyecto que concretó una gira aquí en Brasil y también allí en Argentina, para que él pudiese dar el mensaje no solamente por los músicos de aquí, sino para compartir este pensamiento humanitario con los pares de Argentina”, indicó el músico.

Este último sábado 13, los músicos lanzaron el videoclip oficial de la canción que comenzó a ser difundida a través de las redes sociales.

Sandro Cartier

Sandro Cartier señaló que la intención es despertar la inquietud para lograr otros proyectos similares y no solamente con la música, “la idea principal del proyecto es justamente esa, dar el mensaje de que todos precisamos ser más humanos, precisamos desarrollar esas humanidades, desarrollar la empatía y la alteridad”, afirmó.