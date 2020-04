CineAr estrena la película de Ingrid Grudke

Este jueves 16 a las 22 se estrenará la película que protagoniza la obereña Ingrid Grudke, Alma Pura. A través de la plataforma de audiovisuales nacionales, CineAr. El canal se puede ver en forma gratuita por el canal 22. 4 de Televisión Digital Abierta (TDA). También por Direct TV (canal 512), Cablevisión (canal 40/299), Telecentro (canal 33/400).

“Me pone feliz el estreno de esta película que la filmé en octubre del 2017. Es mi primera ficción, drama, que el director pensó que lo podía hacer. La película se terminó este año y se iba a estrenar en mayo, pero lógicamente por esta situación y dado que los lugares como cines, teatros, serán los últimos en abrirse, CineAr, que es el canal de películas argentinas, decidió con el INCAA, subir los pensados estrenos, a modo de ofrecer un entretenimiento a la gente. Así que espero ansiosa el momento” expresó la obereña.

Ingrid interpreta a una artista plástica. “Tienen un pasado muy dramático, con problemas de adicciones, que decide retirarse y dejar ese pasado. Se filmó en Córdoba, con un gran equipo, fue una gran experiencia. Si bien había filmado varias películas, fue una sorpresa que un director haya pensado en mí para protagonista de una película dramática. Me van a ver muy distinta. No vi el producto final, así que me provoca mucha alegría que llegue el momento de verlo” afirmó.