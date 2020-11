Convocan a participar del «Campamento de Cine»

La Cooperativa de Trabajo de Comunicación “Productora de la Tierra”, con el apoyo del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM), tiene abierta la inscripción al “Campamento de Cine”, una propuesta innovadora destinada a quienes están dando sus primeros pasos en el ámbito profesional.

El proyecto, si bien tuvo que adaptarse debido a la pandemia del coronavirus, mantiene en esencia su objetivo principal al ofrecer una experiencia teórico-práctica a partir de tutorías personalizadas y el desenvolvimiento de los aprendices en set. De este modo, el 17 y 18 de diciembre, se desarrollará la instancia teórica de manera virtual en la que participarán los 24 finalistas de la convocatoria. En febrero del 2021, en la ciudad de Puerto Esperanza, tendrá lugar la instancia práctica -siguiendo protocolos vigentes-, donde los participantes tendrán la oportunidad a lo largo de tres días de probar sus conocimientos en campo.

“La idea surge de una necesidad concreta del sector audiovisual. Muchas veces sucede que los alumnos que terminan de cursar una carrera cinematográfica o audiovisual o se encuentran sobre el final de la cursada, llegan a esa instancia con poca práctica y poco conocimiento y uso de equipos profesionales. Lo mismo sucede con quienes están dando sus primeros pasos o tienen alguna experiencia acotada que, al no tener la oportunidad de producir con equipos profesionales, se genera un abismo entre los conocimientos teóricos y el uso de las herramientas en la puesta en práctica”, señala Iñaki Echeberri, destacado Director de Fotografía e integrante de la Productora de la Tierra.

Otro de los aspectos destacados de la propuesta pedagógica tiene que ver con la posibilidad de recrear el trabajo de un equipo de filmación durante un rodaje, sin la presión que significa estar contratado y, por consiguiente, las expectativas de un buen desempeño en el ambiente profesional.

Para lograr los objetivos, el acompañamiento personalizado de los tutores será central. El equipo de capacitadores está conformado por Guillermo Rovira (Dirección), Sabina Buss (Dirección de actores), Matías Juañuk (Asistencia de Dirección), Lucia Alcain (Continuidad), Christian Harika (Dirección de Arte y Ambientación), Julio Noguera (Producción de Arte y Utilería), Amancay Stumf (Diseño de Vestuario), Mónica Acuña (Make Up), Santiago Carabante (Producción), Iñaki Echeberria (DF & Cámara), Gastón Della Bernarda (Gaffer & Grip) y Hernán Navarrete (Dirección de Sonido).

“Los rubros y la forma de trabajo personalizada se deben a la necesidad de ser un tutor más que un tallerista, de caminar junto al participante que está comenzando a dar sus primeros pasos en un ámbito profesional, con la posibilidad de que no sea bajo la presión laboral sino que se pueda frenar y charlar sobre lo que se va haciendo y lo que va sucediendo en tiempo real; si surgen necesidades, dudas o las cosas no funciona o si funcionan, poder frenar y analizar el por qué, y que la práctica esté todo el tiempo acompañada de la reflexión de por qué se hacen así las cosas en el ámbito profesional… que no es una receta fija, varía con cada producción, pero de esa manera uno genera el andamiaje para que la gente se sienta confiada y pueda adquirir los conocimientos prácticos de una manera distendida, analizando y reflexionando sobre lo que se va haciendo”, asegura el Director de Fotografía.

Backstage Mata Salvaje

La práctica permitirá a los aprendices manipular los equipos para la realización cinematográfica, pertenecientes a la Productora de la Tierra. Algunos de ellos son: cámara Sony FS7 (4K, Super 35 mm), accesorios, sistema follow focus, equipamiento de grip y luces profesionales, de sonido como ser micrófonos corbateros, direccionales, grabador multipista de 8 canales, etc. Además, se utilizarán insumos de maquillaje profesional, vestuario y elementos propios para la ambientación.

“La base del Campamento de Cine es acompañar a los futuros profesionales a dar sus primeros pasos para que, el día de mañana, si todo sale como esperamos, sean nuestros colegas en el ambiente de trabajo profesional”, cuenta Iñaki Echeberria. Y agrega, “eso nos parece fundamental para que la provincia pueda tener la cantidad de técnicos necesarios para recibir filmaciones de otros lugares y generar contenidos propios de calidad”.

Las personas interesadas en participar, podrán leer las bases y condiciones y postularse completando el formulario on-line disponible en el sitio www.productoradelatierra.org Cupo de 24 participantes. Cierre de inscripción el 27 de noviembre.

A su vez, la Productora de la Tierra invita a guionistas -con alguna experiencia o en desarrollo-, estudiantes de carreras de cine de la región NEA, a presentar un guion de cortometraje de ficción, con una duración máxima de 5 minutos y la inclusión de 3 locaciones. El guion finalista será utilizado para la práctica y realización durante el Campamento de Cine 2020/2021

Para mayor información escribir a [email protected]