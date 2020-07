Cultura por Trabajo con cuestiones por mejorar

La propuesta de Cultura provincial, Cultura por Trabajo, cumplió tres ediciones. Luego del inicio en Posadas, se presentó en Oberá y en los últimos días lo hizo en Eldorado. Su paso por la Zona Centro evidenció algunos aspectos a mejorar, más allá del reconocimiento a la iniciativa de acompañar a los exponentes culturales que por la situación epidemiológica no tienen ingresos.

Pasaron un par de días hasta que se diera a conocer alcances de la recaudación, en tiempos donde con la tecnología a favor se podría tener la cifra al instante. La logística pasó por el ámbito local, mientras que lo más importante, pago a artistas por la provincia. Muchas personas quedaron sin poder colaborar por fallas en el sistema. Algunos de los que participaron, tienen algún ingreso económico por otras tareas, lo que contrarió .al mundo artístico local.

“Para nosotros fue muy bueno el nivel de artistas que mostramos que hay en Oberá. Fue una ventana valiosa para ellos. Fue un espectáculo de primer nivel” manifestó Dario Rodriguez, Director de Cultura de Oberá. “Ese mismo día se hizo entrega de tres mil pesos, el resto lo maneja el Ministerio directamente con los artistas. “Hubo solidaridad y lo importante de trabajar en equipo para conseguir respuesta. Nos queda la posibilidad de encarar con herrameientas propias algún evento para ayudar a quienes no pudieron estar en esta oportunidad” admitió.

Para el referente de Teatro, Dany Lopez, “fue positivo, una buena idea. Es importante que se interesen por los artistas. Muchos que están sufriendo por esta situación. Me sentí muy bien, fue una experiencia nueva, fuera de lo habitual. El equipo de trabajo tuvo una excelente atención. Se respetó el protocolo y gracias a eso fue un éxito la producción” expresó. “Hay cuestiones que después se analizan. Se tendría que haber organizado con mayor tiempo, dar posibilidades a más artistas, porque quedaron muchos afuera. Todos quieren estar. Creo que deberíamos haber sido más y tener mayor difusión”.

Sobre el tema de que algunos de los artistas que participaron tienen ingresos por otra tarea, Lopez aclaró que “no se sabía que era para la gente que está con cero ingresos. Hay disciplinas como el Teatro que no tiene gente que al cien por ciento o noventa por ciento, viva del teatro. Sino que tiene gente como yo, que tiene un oficio, profesión y me dedico al teatro. Eso se tendría que mirar, se escucharon críticas, pero quien puede juzgar quien necesita o no. Sería bueno que den posibilidades a todos, tengan o no tengan otro ingreso. O que se hagan por separado para quienes no tienen ningún ingreso y otro para la gente que tenemos otro oficio aparte del arte” reflexionó el profe y Director del Grupo de Teatro Expresiones.

Por último varias personas afirmaron que fue una gran falla el sistema de pago online. Mucha gente no pudo colaborar porque el sistema no funcionó incluso desde varios días antes al evento. Eso fue determinante en la recaudación.