Elisabet Villavicencio presenta su libro Morriñas

Será este sábado 14 de agosto en la Casa de Maestros de Oberá y Colonias, Corrientes 230, a partir de las 16. Se trata de la tercera obra de la reconocida escritora.

«En esta etapa difícil, cada uno encontró la manera de no sentir tanto. Es un libro con un enfoque social, también contiene poemas, pero todo nace de esto que hemos pasado, porque nadie estuvo preparado para vivir esto que estamos viviendo. Sobre todo el aislamiento, así que empecé a escribir lo que sentía, lo que me dolía, lo que me dejaban los duendes» confesó la autora.

También explicó el por qué del nombre impuesto al libro, Morriñas. «Es una sensación de nostalgias. Lo relacioné a lo que no podemos hacer y tanto extrañamos, como los momentos que vivía con mis nietos, con mi familia, los encuentros de escritores. Tantas cosas que la pandemia nos quitó».

En la presentación estarán integrantes de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores de Misiones. «Le pedí al Dr. Kelm, que también es escritor que nos hable sobre cómo influyó en nuestras vidas, salud física, mental, esta etapa tan terrible que estamos viviendo y accedió gustoso, así que tendremos esa charla luego de la presentación del libro» anticipó Villavicencio.