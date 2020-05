Exitoso inicio de la serie web misionera “La Encrucijada”

A menos de diez días de su estreno, “La Encrucijada” ya cuenta con más de 11 mil reproducciones. El pasado 8 de mayo, la serie web misionera creada por Arón Lértora, Nahuel Coutinho y Victoria González, tuvo un exitoso lanzamiento online a través de la plataforma de UNaM Transmedia.

“No esperaba que tanta gente esté pendiente de la serie. Eso me sorprendió, que a la hora del estreno tengamos más de mil vistas en algunos capítulos, fue muy lindo, no esperaba tanto. Me siento muy contento que a la gente le interese, uno hace esto para el público y si gusta es porque algo hicimos bien”, señala Arón Lértora codirector junto a Coutinho.

Los creadores destacaron la buena recepción, tanto de colegas del sector audiovisual como del público misionero que conoció la propuesta a través de los medios de prensa y redes sociales de La Encrucijada. La serie presenta 10 capítulos breves, de entre 8 y 13 minutos, en los cuales se plantean situaciones complejas para los personajes de cada historia, llevándolos muchas veces a finales inesperados.

“Mi mirada luego del estreno es muy positiva, bajó la ansiedad y los nervios. Pude vivir el estreno con gente que no había visto la serie, les gustó, les convenció. Se divirtieron, sufrieron con los personajes, creo que fue bien recepcionada. Recibimos mucho apoyo y cariño de la gente, eso es muy importante. Tenemos un feedback muy bueno, cada uno tuvo su capítulo favorito, su actor preferido, su momento ideal y funcionó como queríamos, en el sentido que cada uno se puede identificar con historias diferentes”, contó Lértora.

La productora general, Victoria González, destacó el buen desempeño de la serie en el canal de youtube, sumando en los primeros tres días más de 100 suscriptores y superando las 11 mil vistas en una semana. Un número muy interesante para una producción ciento por ciento misionera. “Sabíamos que habíamos hecho un buen trabajo, que tenía calidad y prometía, pero no estábamos seguros de la reacción del público, porque pasó bastante tiempo y la serie generó mucha expectativa. Estamos muy felices de haber estrenado y sentimos que hemos crecido mucho a través del resultado. Las felicitaciones nos llegan de familiares, amigos y de desconocidos que vieron la serie, y algunas sugerencias que nos sirven un montón para mejorar -porque es la primera vez que lo hacemos- para darle cada vez más calidad al audiovisual misionero”, apuntó.

La situación actual de aislamiento obligatorio, a causa de la pandemia del covid-19, hizo que los planes acerca del estreno se modificaran sobre la marcha. “Estrenar en este contexto la verdad que no fue planeado, teníamos otro estreno en mente, pero si era la fecha en la que queríamos hacerlo. Quisimos aprovechar para hacer nuestro aporte al contexto de encierro de la pandemia y darle a la gente algo nuevo que ver. Tanto a los misioneros que puedan ver una producción local, algo distinta, y también para el resto, a todo aquel que llegue, queríamos poner nuestro granito de arena”, aseguró Coutinho.

“En general, la serie fue muy bien recibida porque se celebra la producción local. Es muy importante para todes, tanto para el equipo técnico como para el elenco, poder difundir nuestro trabajo y poder profundizarlo en una producción de calidad como fue La Encrucijada. En lo personal, tenía mucha incertidumbre sobre la reacción del público y me sorprendió recibir tantas felicitaciones, así como críticas súper constructivas, que es en definitiva lo que más valoro porque colabora en mi crecimiento”, afirmó la actriz Josefina Krämer.

Al igual que ocurre con otras producciones audiovisuales, pasaron varios años desde el surgimiento de la idea hasta su estreno. González, Lértora y Coutinho habían egresado recientemente del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya cuando se inscribieron a la Incubadora de Proyectos del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM), espacio en el que dieron forma a “La Encrucijada” con el apoyo de tutores. Más tarde ganarían el Concurso Federal de Series de Ficción Web del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y, en noviembre de 2018, con el bar posadeño “Flynn” como locación principal, iniciaban el rodaje en el que participaron 19 técnicos y 25 actores y actrices.

“La experiencia de rodar, por primera vez, una producción íntegramente misionera fue positiva, un aprendizaje constante, un endurecimiento de carácter, siempre aprendiendo, un desafío cada día; eso es una parte fundamental de todo. Llegar al set día a día y que siempre haya algo por superar, creo que fue lo que más agradezco. Aparte del equipo humano increíble con el que trabajamos”, detalla Lértora.

Cabe destacar que dos casas productoras misioneras, Detrás del Sol y Montecine, son coproductoras de la serie, apostando al desarrollo de producciones locales y aportando su experiencia a nuevas generaciones de audiovisualistas. A su vez, La Encrucijada contó con el apoyo del INCAA y el IAAviM.

Sitio web: https://transmedia.unam.edu.ar/laencrucijada/