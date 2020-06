Festejo especial del Santo Patrono de Oberá por la emergencia sanitaria

El próximo sábado 13, día del Santo Patrono de Oberá, San Antonio de Padua, dada la emergencia sanitaria no podrán realizarse las actividades habituales, pero habrá varias celebraciones eucarísticas para que puedan asistir todos los fieles.

El Párroco Ariel Manavella detalló horarios de las misas. “Ya iniciamos la novena a San Antonio, tratando de llegar sobre todo a las personas que desean revivir como cada año, la pertenencia, la cercanía, sus promesas y votos. Todos los días en la Catedral celebramos la misa a las 8.30 y 17, horario que establece el protocolo, con participación de los fieles. A las 18 se cierra la Catedral y a las 19.30, hay nuevamente misa para transmitir por facebook y el canal de youtube. Así lo vamos a hacer hasta el sábado 13”.

Según explicó el Padre Ariel, junto a su par Fabian, elaboraron las siete intenciones especiales a presentar al Santo Patrono a través de la oración. “La primera es por las autoridades, en este tiempo desafiante, para que puedan descubrir la urgencia de responder a las necesidades. Hablo de autoridades civiles y eclesiásticas, todos los que tenemos de alguna manera un rol de preponderancia en la sociedad. La segunda es por el fin de la pandemia. Tercera intención por los jóvenes, las familias, educación y trabajo. Otra muy importante es por los desocupados, tantas personas que quedaron sin el sustento cotidiano, los que viven al día y por meses no pudieron salir a trabajar. Rezamos también por el personal de salud, por la Pastoral de Salud, quienes están en primera línea atendiendo a los enfermos y necesitados. También por los presos y sus familias que viven con cierta condena social en determinados casos. La última es por los difuntos, por quienes recientemente han fallecido, por las familias que están en duelo y familias que ni siquiera pudieron despedir dignamente a sus seres queridos, no se pueden hacer velorios, no se puede ir al cementerio. Muchas familias nos piden ir al cementerio”.

El sábado 13 se celebrarán cinco misas, la central será a las 10.30, presidida por Monseñor Damian S. Bitar, Obispo de la Diócesis Oberá. Además, se ubicará la imagen de San Antonio en el atrio de la Catedral. “Se fijaron muchas misas para evitar que la Catedral se llene de gente. Habrá cinco horarios, 8, 9, 10.30 y 17 presenciales y a las 19.30 online. El Obispo presidirá la misa central con presencia de las autoridades. Estarán habilitadas, ese día, los tres ingresos de la Catedral, para que no haya contacto físico. Si el tiempo lo permite queremos poner a San Antonio en el atrio de la Catedral, para que todas las personas que quieran acercarse, incluso sin bajarse del vehículo, puedan hacerlo y dejar su oración. En medio de la particularidad queremos vivirlo con clima festivo y solemnidad” señaló Manavella.