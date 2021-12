La poesía no es lo mío (por Aníbal De Grecia)

Encontré un libro de poemas escrito por mí en una librería de Resistencia, no logro entender cómo llegó ahí, nunca escribí uno, no escribo poesías, no las entiendo, detesto a los poetas. La solapa tiene mis datos exactos y una foto de mi rostro. Ha tenido buena repercusión, se vendieron muchos ejemplares. Dice el librero. De doscientos libros en esta librería en dos semanas se vendieron ciento ochenta. Quise comprar los veinte restantes, pero el hombre me los dio. Voy a hacer una presentación en Oberá y los voy a vender al doble del precio original. Estoy seguro, será un éxito, y cuando se agoten voy a llamar a la editorial que figura en la tapa para encargar una abundante reedición. La poesía no es lo mío, nadie que me conozca me vería allí, pero con los negocios tengo talento.