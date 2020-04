La Pre Fiesta del Inmigrante no se realizará y peligra la realización de la Fiesta

En el marco de una pandemia que afecta al mundo entero, muchas actividades se han suspendido y otras, se analizan en cuanto a su continuidad. El Parque de las Naciones no tiene actividad y está cerrado al público, en ese contexto entonces, el Presidente de Federación de Colectividades, Juan Hultgren, dijo que cree ya no se realizará la Pre Fiesta del Inmigrante, prevista para julio.

“Lo digo a título personal, puesto que no consulté con la Comisión directiva de Federación, pero creo que será imposible. Incluso hay que analizar que hacer con la Fiesta del Inmigrante en sí”, señaló Hultgren. Esto, teniendo en cuenta que ya los ballets deberían estar ensayando y se debería elegir las Reinas de cada colectividad, que en junio tendrían que estar electas.

“Es imposible decir lo que pasará mañana, porque esto es muy cambiante, pero la Fiesta depende de un flujo de personas que actualmente no se pueden reunir y además de muchos otros requisitos previos, sin tener en cuenta los vsitantes que vienen cada año de varios lugares, dentro y fuera del país”, expresó Hultgren al Aire de Integración .

Igualmente, las colectividades siguen transmitiendo su cultura via facebook, con recetas típicas de cada colectividad que comparten en las redes. De cumplirse con la NO realización de este evento, sería el primer año en no realizarla en los 40 años ininterrumpidos que tiene.