Mandioca Gourmet – (por Aníbal De Grecia)

Papi se acordó de mí, volví a casa.

Hoy vamos a comer, él saca mandioca de la chacra que está al lado del yerbal donde tarefea. Me gusta mucho comer, cada que comemos mi barriga habla, a veces dice cosas hermosas y otras no.

El martes antes de mi castigo la escuché y no parecía estar sola, había más gente o lo que sea que viva dentro de mí; gritaban y subían a mi cabeza y decían cosas que no entiendo.

Quiero salir, pero no me dejan, acá adentro estoy bien. Quisiera no tener piojos, ellos me comen de a poco. Me pica el pique en el dedo del medio, pero me gusta la sensación. Mañana voy a vomitar creo, no me siento bien. Los sarpullidos son por la tierra, ya llega el verano y voy a poder bañarme en el arroyo.

¡Qué lindo, qué lindo estar adentro! y tener palabras en mi cabeza para imaginar platos y platos de mandioca frita.

Ahora me doy cuenta, estoy lleno, siempre estoy lleno de algo, el vacío es un cuerpo ausente de mí.