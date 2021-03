Múltiples Existencias: Apocalipsis de After Haiku (por Anibal De Grecia)

Hace dos horas que nací, la partera no me escucha

vengo aturdido a este mundo enfermo, cuando llegué no me vieron

mi madre cerró los ojos, incendió sus pelos y salió a tientas de la

habitación.

Las enfermeras fuman y apagan las colillas en mi cabeza

Estoy en un hospital que vende los cuerpos fósiles de los muertos

nuevos.

No tengo manos no tengo pies no tengo dientes para morder mi

cordón umbilical conectado a las máquinas de un dios apóstata y

adicto que me mira y gime.

Mientras afuera el mundo también se cae

*

«Tristeza de Árbol» (Anibal De Grecia)

AP II

Soy un cuerpo anaeróbico.

Crezco sin necesidad de aire. El germen de mi apocalipsis inhala oxígeno y me invita, intuitivo lo rechazo.

Titubeo, tengo todas las costuras de mi piel adheridas a este medio que me resguarda de ellos, de los que respiran sin comprender.

Yazgo acuclillado en lo que parece ser el centro de mi substancia, siempre aterrado ante el peligro de que aparezca alguien e intente sacarme de aquí.

Es mí cielo, es mí infierno, no quiero salir.