Múltiples Existencias: El Dios ebrio (Anibal De Grecia)

La mente está condenada al eterno presente de la percepción y la conciencia. Eso dice el Gurú que nos guía hacia nosotros desde la absoluta ignorancia de las revelaciones de su propia percepción. La gente y las gentes necesitamos de él/ella, sea quien sea él/ella, el guía que nos toma de una mano y nos lleva hacia la purificadora niebla del Ganges o del Acaraguá, o el Tuichá. Lo importante es Creer que nos encontraremos tal vez a través de la palabra, aunque esta no sea siempre certera.

Múltiples existencias es una conjunción de voces dentro de vos, un instante en el aire podrido del mundo que nos dieron, una mente única construida a través de la ruptura del lenguaje donde viven de juerga los ejércitos asimétricos de la belleza.

El Dios ebrio (por Aníbal De Grecia)

Tengo la sensación de que hay otro YO existiendo un segundo más tarde, me inquieta por momentos saber que va a cometer los mismos errores, sin que me dé el tiempo para advertírselo; es en vano, no logro reaccionar, un segundo es muy poco.

De todos modos ¿qué cambiaría?

Si ese otro existe es en un mundo semejante, nada más, no me modifica.

O tal vez sí; pongamos que está aquí, que soy su consecuencia pero; ¿Puede la consecuencia cambiar la causa para que esa misma consecuencia sea distinta?

Alguien bendice mi locura; hay otro ahí adelante que intenta hablarme como lo hago con el de atrás. Empecé a oír murmullos que vienen de un tiempo que no conozco, suenan claros al principio pero se desvanecen y no logro entender.

Son voces que llegan desde un segundo después, a veces escucho ecos de carcajadas, a veces de sollozos.

El Poeta es un dios ebrio, su tiempo no tiene orden y no puede cambiar nada.

Cedo y me persigno ante esta trinidad horizontal que me crea constantemente.

Los murmullos del futuro me dicen que estaré vivo y mis palabras alientan al que viene detrás de mí.

El Tiempo es como el Poeta, un dios ebrio.