Múltiples Existencias: Libertad (por Raquel Waldow)

Amo andar en bici. El vientito en la cara, la sensación de libertad.

Libertad… es una forma de decir.

Sé que a media cuadra de mi casa hay un machirulo al que le gusta decir piropos. Evito esa vereda.

Salgo en horarios en los que hay circulación, cuando la gurizada está jugando futbol en la cancha del barrio. Eso me da cierta tranquilidad.

Aunque intento salir en diferentes momentos del día para no cruzarme con la misma gente, quisiera que no conozcan mi rutina.

A unas cuadras de mi casa hay una calle colectora que lleva a un montecito que me resulta muy atractivo, pero pienso que desde ahí no se escucharían mis gritos, que quizá tardarían en encontrarme y que las señoras del barrio comentarían que ese no era lugar para mí.

Ando concentrada, atenta, mirando cada cara con la que me cruzo.

Restringir horarios, salidas, recorridos, maneras de vestir.

Y la libertad gira en torno al miedo con el que convivo a diario.

¿Por qué hoy no me tocaría a mí? Ya sabemos que no se trata de lo que hagamos, ni de edades, ni vestimentas, ni lugares.

Se trata de nosotras siendo mujeres.

Si algún día me pasa a mí, que sepas que era yo, con la ropa de siempre, buscando lo de siempre, sentir el viento en la cara y un poco de libertad.

_______________________________

Según el estudio “Ella se mueve segura” del Banco de Desarrollo de América Latina, todas las mujeres en Argentina declaran haber sido víctima de acoso en la calle al menos una vez.

En Argentina hay un promedio de 250 mujeres asesinadas por año, según el registro oficial difundido por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia.

fuentes:

https://www.telam.com.ar/notas/202006/471966-femicidios-argentina-2015-2020-ni-una-menos.html