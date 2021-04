Múltiples Existencias: Mateditación. (De Rodrigo García)

«Un prototipo de “cosa” es una piedra: podemos preguntarnos donde estará mañana. Mientras que un beso es un evento: no tiene sentido preguntarse adonde habrá ido el beso mañana. El mundo está hecho de redes de besos, no de piedras». Carlo Rovelli. El orden del tiempo.

Mateditación F. Acción y efecto de Mateditar . Líquida introspección que se vale de una infusión guaraní para meterse en el soliloquio del mateditador. Dícese que la bebida se enrosca en el lenguaje, y va poniendo puntos y comas al pensamiento teñido de palabra, acentuando el tiempo y los sentidos, haciendo más profundos los signos de pregunta (primer mate de punto y aparte)

Cuenta la leyenda que al contacto del amargo con el silencio (mate de coma) afloran profundidades mateditabundezcas de la conciencia verde de la que todo estáhecho (mate de punto seguido) Se cae en la cuenta de que estamosencerradas en unacuerpaviviendo un accidente del tiempo llamado ahora (mate de punto seguido)También que cada uno habita un tiempo propio (sorbo de coma) y por eso algunos están en el futuro o en el pasado (mate de coma) pegados al mismo aire viviendo momentos diferentes en el mismo espacio (mate de coma)pero nunca del todo acá (mate de coma) nunca elahora es compartido (trago de punto seguido)Porque elahora es una ilusión y el mañana una hipótesisy ayer la caprichosa ficción de la memoria (Mate de punto seguido) Salvo las excepciones (mate de coma) las contadas veces que estando los cuerpos unidos viven el mismo segundo (mate de punto aparte con el pocito bien armado y la yerba del costado todavía seca)

La Conciencia verde (mate de coma) ese videojuego que vemos con la tele de nuestros ojos (mate de coma) es infinita de tiempo y espacio (trago de coma) cabe en nuestra cabeza (sorbo de coma)nos precede pero no es eterna (mate de punto seguido) La eternidad es un y solo un ciclo que empieza y acaba cada vez que explota el universo (mate de punto seguido) Éste momento ya paso en la eternidad anterior (terminá de tragar el otro punto seguido así podes continuar)Porque ese evento llamado tiempo engaña con palabras imponiendo ficciones en los recuerdos y futuros con ansiedad (coma de mate) por no decirte que todo es una mentira (mate de punto seguido y el pocito se empezó a deshacer) Solo somos eventos (mate de coma) acontecemos como animalitos que hablan (mate de coma) verbos siendo sidos continuamente (mate de coma) conjugados en Presente continuo en el pronombre tácito de la singularidad: conciencia (mate de punto seguido, boludo mojaste toda la yerba) Vos o yo somos verbo siendo o haciendo lo que somos(Sorbo largo de punto seguido) Los ojos mirando (mate de coma) corazones latiendo (mate de coma) sentidos atrapando las pelusas de la realidad para percibir el mboyeré del que está hecho el monte(mate de punto y aparte, estas cebando uno tras otro como patada de loco)

El lenguaje del pensamiento sometido a la infusión (trago de una coma amarga) se vuelve sabor y saber (terminas de tragar lo que te quedo en la boca a modo de coma)del líquido emergen calientes ideas sobre la existencia (mate de coma) o la ilusión de la existencia(Mate de punto seguido) Porque todo lo que existe esta coartado por nuestras visiones y sentidos (mate de coma) no vemos al mundo como es sino que armamos con mentiras lo que llamamos realidad(Mate de punto seguido) Encima de todo está la palabra que termina dibujando con rugidos masticados el mundo para tragarlo en la mente (mate de coma) y porque siempre le queda chica o grande o no abarca o no alcanza para nombrar a las pelotitas de las que está hecho el universo y todos sus accidentes (no revuelvas la bombilla que no es un joystick) Si el tiempo nos engaña (mate que empieza a lavarse por tantos tragos) es porque tiene palabras para hacerlo (mate de punto seguido) Y como todo es verbo (mate de coma) todo debería ser nombrado como acción (mate lavado de punto seguido) Cada cosa tendría que ser designada por el baile semántico que le da esencia (mate de coma) los perros nombrados desde sus ladridos y los gatos por la indiferencia (mate de coma)los ojos por su acción de captar los colores del mundo y los arboles nombrados por verbos de sombras y el anhelo de llegar al cielo (trago de punto seguido) Los arroyos y el rio por su humedad hecha acción y los mares por su verbo de infinitarse (mate de punto seguido) Las puertas cerradas por lo que esconden y las abiertas por lo que permiten (mate cebado con gotitas de puntos suspensivos) Los miedos por el sentimiento limitante (pusiste los labios para tomar la coma) Y al amor nombrarlo por su no sé qué (Mate frío y lavado con ruidito)