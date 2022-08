Múltiples Existencias: Nacer – (por Manuel Díaz)

Qué bien que se siente

Pero algo falta, necesito avanzar

Algo me empuja

El espacio ya queda chico

Quiero ser más

Pero qué pasará cuando salga

Como será mi mundo

Estaré bien? Cómodo?

Qué podré ver? Sentir?

No me va a doler?

Necesito hacerlo

No depende de mí

Es más fuerte

Tengo que ir

Avanzo y voy

Algo se abre

Me aspira para adelante

Qué es eso?

Por qué siento eso? Qué es?

Por qué me sacaron lo que tanto amaba?

Por qué estoy desnudo y siento frío?

Tengo hambre y no puedo respirar

Me duele, no sé dónde estoy

Que está pasando

No entiendo nada

Morí, pero sigo sintiendo.

Tal vez ese dolor con el tiempo se irá atenuando y podré volver a ser feliz, de una manera que todavía no puedo percibir, aunque sea tan ínfimo como el recuerdo que se me va borrando, que ya me olvidé, de lo que ya no soy más

Ahora todo es incomodidad