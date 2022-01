Pilar Paredes nuevamente a Cosquín

La cantante obereña, Pilar Paredes, regresó este domingo a Cosquín, luego para actuar en las finales del Pre Cosquín 2022, en el rubro solista vocal. Por cuestiones económicas, regresó a Oberá tras presentarse en la sexta ronda del certamen de nuevos valores, 9 y 10 de enero pasado, y retorna con sus músicos a la ciudad cordobesa, para las finales de lunes 17 y martes 18.

«Siempre fue mi sueño estar en Cosquín, pero nunca imaginé el momento. Fue un desafío estar en la sede de otra provincia, no conocía al público, no sabía si iba a gustar o no, pero me sorprendió porque en Saenz Peña nos trataron con mucho amor, así que estoy contenta con toda la experiencia. Después cuando me paré en el escenario Atahualpa Yupanqui fue emocionante, tuve que hacer un esfuerzo para no llorar de la emoción» expresó la joven.

«Tuvimos que volver porque teníamos cubierto la estadía por el 9 y 10, por parte de la sede, pero después corría por nuestra cuenta, así que decidimos volver porque no teníamos los recursos para quedarnos. Era lo mejor para trabajar acá para volver a Cosquín, incluso ensayar diariamente» comentó. «Agradecemos a los sponsors que se han sumado. Quiero representarlos de la mejor manera y disfrutar» destacó.

Por otro lado, este domino 16, concluye la actuación de los artistas de la sede Oberá, por lo que en las primeras horas de mañana, lunes, estaría el listado de los finalistas