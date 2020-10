Reconocimiento a Sergio Rottoli

El Departamento de Cultura de la Municipalidad de Oberá, reconoció Sergio Rottoli, ganador del certamen Ponele música a las Ferias Francas, con su tema «La Feria de Fiesta».

«Es una alegría porque es un reconocimiento a lo que venimos haciendo durante todo el año. Nuestra vida es la música» expresó el artista. «Uno de los premios era la grabación del video clip, así que lo hicimos con el Trío Da Capo que participaron en la producción musical» destacó, acompañado por Claudio Rottoli y Alejandro Cerri.

Según el cantautor para escribir el tema investigó sobre las particularidades de las Ferias Francas. «Quise dar el mensaje de lo que pasa día a día y un poco de historia del feriante. No tenía mucho conocimiento, pero me puse a leer, estudiar y aprendí mucho, también entrevisté a un feriante y me dio mucho más sobre lo que es sus vidas. La mayor parte de la letra de la canción expresa eso» relató.

Para Claudio Rottoli «es una alegría pero también tomamos como parte del trabajo. Cuando hacemos música no pensamos en recibir un reconocimiento, sino que son cosas que se van dando y te ponen muy contento» expresó. «Fue una creación de los chicos, yo colaboré en la parte interpretativa, creo que nos enorgullece dejar un aporte a la cultura. No bajar los brazos seguir componiendo, divertirnos y hacer música para todos» agregó Alejandro Cerri.