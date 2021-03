Se presentaron actividades para Semana Santa en Oberá

Con la presencia de los Subsecretarios de Turismo, Oscar Degiusti y Carlos Lindstrom, Director de Turismo local, Fernando Vitelli, Vicepresidenta de Federación de Colectividades, Marta Wieremiey, representantes de la Cámara de Turismo Sierras Centrales de Misiones y como referente del Jardín Bíblico, Sandra Schuvartz, se dieron a conocer las actividades que se desarrollarán especialmente en el marco de Semana Santa 2021. Acompañó la presentación el intendente de la ciudad, Carlos Fernandez.

“Nosotros sabíamos al momento de pandemia, que la gente no se iba a olvidar tan pronto de un destino que siempre estuvo entre los cinco primeros del país, me refiero a la provincia de Misiones. Era momento de esperar, porque la gente expresaba continuamente sus deseos de viajar. Así pasó la apertura del turismo interno, luego nos abrimos al nacional y recientemente el fin de semana largo de carnaval, volvimos a tener la ocupación y movimiento que siempre tuvimos en esa época. Por lo que no tenemos dudas de que tendremos una Semana Santa muy importante para el turismo de Misiones” expresó Degiusti.

Se realizará la 5° edición de Arte, Sabor y Fe, en las plazoletas de los Extranjeros, Güemes y Centro Cívico. Feria de emprendedores y de prestadores turísticos; City Tours y presentaciones artísticas. En Termas de la Selva habrá actividades gastronómicas, degustaciones y música en vivo. En el Jardín Bíblico habrá actividades religiosas con reservas. Federación de Colectividades llevará a cabo “Viví Semana Santa en el Parque de las Naciones” con las colectividades que ofrecerán servicios gastronómicos entre otras actividades de pascuas y recreativas. “Hay una diversidad de actividades donde la gente va a poder recorrer el Parque. Además se están haciendo arreglos y colocación de cartelerías en el Parque. Estamos trabajando mucho para estar presentes y atender a los visitantes que lleguen a Oberá” afirmó Marta Wieremiey.