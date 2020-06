“Sentimos el cariño de la gente” Carina Spinozzi. 20 años de la Murga del Monte

Un 9 de junio pero del 2000, la Murga del Monte, grupo de teatro comunitario, hacía su primera presentación. Con un total de 50 integrantes, inició un camino de crecimiento sostenido, para encontrarse en la actualidad, a pesar de la inactividad, con la energía intacta para celebrar 20 años de vida. Los proyectados festejos no serán posible por ahora, sostienen, porque aseguran que solo se trata de una postergación y que la fecha no pasará desapercibida. “Hacia afuera estamos compartiendo la historia, conectándonos con ex compañeros, subiendo fotos a las redes. La verdad que nunca hubiéramos pensado que estos 20 años serían así, pero rescatamos que sentimos el cariño de la gente, a pesar de la distancia. El proyecto de festejo era un mes de espectáculos, también teníamos el proyecto del documental y para fin de año el Encuentro Nacional de Teatro Comunitario, que iba a ser la frutilla del postre. Decimos que no está suspendido sino que está pospuesto. Seguimos trabajando en gestiones y cuando se pueda ir dando sucederá” señaló Carina Spinozzi, Directora de la Murga.

El Encuentro Nacional pasó para el año próximo en fecha a determinar. Sobre algún protocolo que permita retomar la actividad interna, Spinozzi, reconoció que “se está trabajando, la Red Nacional de Teatro Comunitario, está elaborando un protocolo. Hay otros encaminados, pensando en trabajos en pequeños grupos, algo que para nosotros será difícil. Nos imaginamos la vuelta en espacios públicos. El Galpón imposible pensar en cuando estaría nuevamente activo. Para dar sentido a lo que hacemos debemos tener el colectivo completo. Me imagino seleccionando en casa, situaciones de escenas que nos permitan no tener tanto roce, para llevar a la calle en cuanto podamos salir. Por ahora estamos haciendo grabaciones, jugando, redescubriendo un lenguaje que no usábamos como el radio-teatro, pero es más que nada para mantener la creatividad activa, estudiar, investigar, porque lo nuestro es el teatro y se vive en vivo, en directo, no se repite igual en cada presentación” subrayó.

La Murga del Monte cuenta con una sala de teatro propia, donde recibe a muchos artistas locales, nacionales y también internacionales. Al elenco estable de Teatro Comunitario, se le sumó la Orquesta Comunitaria, La Inescuchable y el grupo de Títeres Comunitarios.