Tenencia responsable de mascotas en el Parque de las Naciones

Teniendo en cuenta la existencia de la Ordenanza Municipal N° 2469 que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la ciudad en general y en espacios públicos, así como la circulación con éstos, es claro que las normas están legisladas y deben ser cumplidas.

Por ese motivo, la Federación de Colectividades informa que para el ingreso con mascotas al Parque de las Naciones, se exigirá el cumplimiento de las siguientes normas:

• El animal debe estar acompañado por una persona adulta.

• No se permite que los animales deambulen sueltos sin control en el predio del Parque de las Naciones.

• Para los animales de porte mediano y grande es obligatorio el uso de correa o cadena, collar y bozal, adecuados a su raza, para poder ingresar y permanecer en el predio.

• No se permite el ingreso y permanencia de personas con animales salvajes o silvestres en todo el predio del Parque de las Naciones.

• No se permitirá agredir físicamente a los animales que se encuentren en el predio del Parque.

• El propietario de la mascota debe portar bolsas para levantar las deposiciones de la misma, y depositarla en los cestos de residuos.

Ante el incumplimiento de estas normas se requerirá la intervención del Departamento de Sanidad Animal Municipal, y la aplicación de las sanciones previstas en la Ordenanza Municipal N° 2469.