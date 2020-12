Todes con DNI: Piden se cumpla con la ley

Al día de hoy no existe en Argentina ningún DNI no binario. Ya pasaron 2 años desde la primera rectificación de partida de nacimiento que no consignó un sexo. En este tiempo todas las personas que rectificaron sus partidas con opciones diferentes a femenino y masculino quedaron indocumentadas. No tienen DNI, no tienen pasaporte.

Tras 8 años de la promulgación de la Ley de Identidad de Género, todavía no se cumple en todos los casos.

Cy vive en Berlín y sin pasaporte no puede volver a visitar a su familia. Alek no puede llevar al médico a su hija porque no está registrade como su xadre. Anker no puede terminar su carrera porque no se puede anotar a las mesas de examen. Tegan tiene miedo de no poder vacunarse contra el Covid porque el esquema de vacunación se va a hacer con el padrón electoral. Gero Caro querría votar en las elecciones legislativas del próximo año, pero sin DNI no va a poder votar. Les otres que rectificaron sus partidas sufren situaciones similares. Mientras tanto, el ReNaper no responde ni resuelve la urgente situación de indocumentación.

Además, hay muches que todavía no pudieron iniciar el trámite del DNI. Nat no lo hizo porque el Registro Civil de la Ciudad De Buenos Aires se niega a rectificar su partida de nacimiento. Florián no quiere poner en riesgo los derechos de sus hijos al no poder demostrar su filiación. Sa Nahuel es migrante, no inició el trámite porque no quiere que le pase como a Cy y no poder visitar a su familia.

Estos son solo algunos de los casos que conforman la realidad de quienes integran Todes Con DNI. Esta agrupación, a través de un reclamo por el cumplimiento de la Ley de Identidad de Género, plasmado en la página web todescondni.com, ya tiene el apoyo de más de 100 organizaciones sociales y siguen sumándose adhesiones día a día.

Con muchas de estas organizaciones, se formó una mesa de trabajo y consenso para ahondar en las diferentes problemáticas e interseccionalidades que afectan a estos colectivos por la falta de reconocimiento registral.

La campaña exige al Estado Nacional resolver la situación de indocumentación en la que dejó a las personas que rectificaron sus partidas. Además, exhorta a los Registros Civiles provinciales a que emitan las partidas de nacimiento rectificadas cumpliendo con la Ley de Identidad de Género. La Argentina tiene que garantizar los derechos humanos de todos, todas y todes.

#2020NoFueConTodes #TodesConDNI #IdentidadAHORA Contacto: [email protected]

Web: todescondni.com