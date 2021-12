A. Iguazú se subió a la finalísima del fútbol de la Liga. Ellas definirán títulos en cancha de Olimpia

A. Iguazú desbancó a Olimpia San Antonio de la final del Apertura Juan Prats Ribas en Primera División. Un error en la semifinal, por inclusión de un jugador que no había cumplido con la sanción que pesaba sobre él, le costó la final al equipo de Dario Portillo. Así, en en Complejo Ricardo Balbín de Leandro N. Alem, el domingo en horario a definir se va a disputar la finalísima, partido único que definirá al campeón, entre A. Iguazú y Racing de Villa Svea, Oberá.

En Cuarta División, el estadio Rodolfo Lobo Fischer, será escenario de la definición entre Aemo y Atlético Oberá, el sábado a las 17.30.

Las chicas definen el título en la categoría Sub 15, Reserva y Primera, torneos oficiales del 2021, en cancha de Olimpia el domingo. A las 14, Sub15: CAO vs A. Iguazú. 15.30, Reserva: Olimpia vs Racing y 17, Primera: CAO vs Olimpia.