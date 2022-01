Agustín Da Silva luego de un excelente año ya trabaja por potenciar logros en este 2022

El atleta obereño, Agustín Da Silva, cerró un gran año deportivo que pretende potenciar este 2022. Luego de unos días de descanso retomó los entrenamientos con vistas a la nueva temporada. «La verdad que tuve un 2021 lleno de emociones, se cumplieron todos los objetivos por los que venía trabajando hace mucho tiempo. Más no puedo pedir, por lo que me queda es seguir entrenando y disfrutar de los logros» expresó.

El récord provincial en 5000 mts. El título nacional en categoría Mayores de Cross Country. Medalla de Plata en la Copa Nacional de Mayores en 5000 mts. fueron los logros más importantes de una larga lista del año pasado. También la posibilidad de entrenar en la altura de la provincia de Salta, fue otro paso importante para el carismático atleta. «Esa preparación era un sueño de más de tres años que hice realidad. Siempre quise entrenar en la altura como los atletas más importantes. Todo se fue dando de manera increíble” sostuvo.

Mantenerse primero, seguir escalando posiciones después, son objetivos por los que ya está trabajando. «Todo enero tendré un entrenamiento fuerte. Después la idea es viajar a Salta nuevamente, preparar los gran prix sudamericanos a correrse en marzo y el campeonato nacional de mayores en abril. Así que serán dos meses claves para clasificar para las carreras internacionales. Estoy mezclado entre los tres mejores del país y la marca Fila está muy contenta con mis logros. La exigencia va creciendo año a año, pero me siento bien, puedo aplicar los entrenamientos. Estoy recibiendo mucho apoyo de amigos, los medios, la Municipalidad de Oberá. Me siento muy agradecido a todos mis sponsors y creo que cada logro es de todos, porque sin ellos no podría competir» subrayó.