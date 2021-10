Algo del Fútbol del fin de semana

Olimpia San Antonio sigue avanzando en su defensa del título logrado en el último torneo Provincial organizado por la Federación Misionera de Fútbol. El reciente domingo 10, visitó a Nacional de Piray en la Villa Olímpica, en la IDA de las Semifinales, donde rescató un empate importante 2 a 2. Como el mejor de la Zona 2, el equipo dirigido por Darío Portillo demostró sus aspiraciones de lograr el bicampeonato en un partido durísimo ante otro de los equipos más competitivos de la provincia, Nacional de Piray, representante de la Liga de Eldorado, clasificado segundo en la zona 1.

El elenco obereño se puso en ventaja con un golazo de Damián Schimmielfennig, quien entrando al área a pura gambeta, metió un zurdazo con destino de gol a los 14′. A los 29′ llegó el segundo gol, después de una asistencia de Nico Portillo para la entrada del José Luis «Puma» Rodriguez, quien controla la pelota y mete un pase venenoso al área que es desviado por el defensor Maciel y la pelota termina en el fondo de la red, 2 a 0 y hasta ahí todo era para la visita, incluso generando varias ocasiones de gol, pero la caprichosa no quiso entrar.

En el segundo tiempo se sintió el desgaste físico y Nacional aprovechó la oportunidad para descontar, pero a los 15´ Matías Kluge le atajó un penal a Melgarejo. Los dirigidos por Carlos Rodas se acomodaron mejor y encontraron los espacios para generar peligro en el arco de Kluge. A los 18´ descontó Junior Acosta y a los 45´ Rottoli consiguió el agónico empate que sería definitivo.

La serie se definirá el próximo domingo en el Juan G. Cáceres de Oberá.(Fotos gentileza Prensa Nacional de Piray).

Fútbol Femenino suspendido. Copa Federal Femenina suspendida

Primera División – Se jugó parcialmente la fecha

El sábado comenzaba a disputarse el Torneo Apertura 2021 «Juan Prats Ribas» en 1a y 4a División, con los cruces entre Atlético Aristóbulo del Valle vs. Atlético Iguazú y Olimpia/San Antonio vs. Atlético Alem (solo en 1ra), pero no pudieron llevarse a cabo debido a las condiciones climáticas. En tanto que el domingo también el mal clima obligó a suspender varios encuentros, pero se pudieron disputar los de Cuarta División, mientras que en Primera se suspendieron tras la primera mitad. En el Alfonso Feversani, la cuarta división del Decano Obereño empató 0 a 0 con el «Municipal», mientras que el partido de Primera División se suspendió en el entretiempo cuando el local iba ganando 2 (golazo de tiro libre de Héctor Montero y Forster) a 1 (Ortiz). En el altiplano obereño, Exa venció a «Sanma» en la juvenil por 2 a 1, en tanto que en Primera, los locales iban ganando 4 a 0 (1T- Alex Zabala x 2 y Gustavo López. Adrían Gómez en el complemento) cuando se suspendió el partido a los 15´del segundo tiempo. En Villa Svea, Racing venció a River de Bonita en 4ta con un 3 a 1. En Primera se jugó solo la primera mitad, donde la visita ganaba por 1 a 0 con gol de «Zanello» De Olivera de penal que le cometieron a Franco Saavedra. Este martes en la LROF se resolverá cuando se jugará lo que queda de esta segunda fecha. Cabe recordar que el torneo arrancó con esta fecha debido a que el fin de semana anterior se suspendió la primera debido a las condiciones climáticas.