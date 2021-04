Arranca el Rally Misionero

La Asociación Misionera de Pilotos y Navegantes de Rally (AMPyNaR) abrió hoy las inscripciones para la primera fecha del campeonato Misionero de Rally, homenaje a Horacio “Toro” Pérez, que se disputará el sábado 24 y domingo 25 de este mes en el Autódromo de Apóstoles.

Por protocolo sanitario de la FeMAD-AMPyNaR, los binomios del campeonato Misionero de Rally de Autos y de Motos, deberán preinscribirse previamente para poder ingresar al predio del autódromo.

«Las preinscripciones se cerrarán indefectiblemente el jueves a las 12. Luego de eso a los equipos que se inscriban se le enviará por correo electrónico o por Whastapp el Reglamento Particular de la Prueba (RPP) y el Libro de Ruta, para realizar el reconocimiento del camino el día sábado. Por protocolo sanitario No se realizarán impresiones.

Por protocolo sanitario no se imprimirán planillas de tiempos y todos se manejará de forma digital al grupo oficial de Navegantes de Rally Oficial de la AMPYNaR donde estarán los binomios preinscriptos en comunicación con las autoridades de la prueba. Pedimos la colaboración de todos para cumplir las normas particulares de la competencia de público conocimiento» alertó la AMPyNaR.