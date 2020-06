Atletas obereños y la vuelta a la actividad

Atletas obereños volvieron a la actividad. Si bien se trata de una reactivación de base, la posibilidad de moverse cayó muy bien en los deportistas. Los horarios dispuestos son turnos de una hora y se desarrollan en el predio del Club Aemo.

“Estamos retomando todo, activando nuevamente a los atletas del grupo. Fuera de nuestro lugar habitual, la pista de atletismo del Complejo (Ian Barney), pero tenemos un lindo espacio que nos permiten utilizar, así que estamos muy agradecidos al Club Aemo” explicó Emanuel Czajkowski, uno de los entrenadores del staff de la Escuela de Atletismo Municipal.

En la oportunidad, entrenaron Katya Kolomiejec, Manuel Da Rosa, Enzo Higa y Gaston Leiva. “Solamente se trabaja con atletas federados. Por el momento somos dos profes, Argentino Tino Demetrio, que tiene el grupo de lanzadores, por ahora con tres atletas (entre ellas Martina Prietto y Abril Caso) y en lo personal con un grupo mixto de saltadores y corredores. La propuesta es volver de a poco, lento, para poder ir adaptando el organismo luego de un parate tan largo. Si bien la mayoría no paró, siguieron entrenando en sus casas, pero hay que tener en cuenta que es diferente a lo que hacemos ahora” aclaró el profesional.

Para los atletas lo importante es volver a trabajar, encontrarse. Se trata de un grupo consolidado dentro del deporte obereño, por lo tanto valoran esta posibilidad. “Debemos reacondicionar sus musculaturas, parte fisiológica. Lo más importante para todo el grupo fue volver, encontrarnos. Les decimos que no tenemos ningún tipo de apuro, no hay competencias por lo pronto. Seguramente saldrá algo más hacia fin de año y serán competencias provinciales. Así que no tenemos apuro, hay que ir de a poco para hacer una buena formación”.

El año particular con alto impacto en la práctica deportiva exige una evaluación en proceso. “Creo que para el deporte es un año impensado. Sobre todo para el Atletismo que tiene muchos eventos nacionales. Estábamos acostumbrados a hacer entre cuatro, cinco viajes al año, así que nos estamos adaptando a esta nueva situación” destacó el profe.