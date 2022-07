Atlético Oberá se cruzará con Unión Cultural en los cuartos de final del Provincial de Fútbol

Disputada la última fecha de la etapa clasificatoria, Atlético Oberá, que había clasificado previamente, conoció a su rival de cuartos de rival. Será Unión Cultural de Eldorado. Mientras que Ex Alumnos 185, se despidió con una nueva derrota, esta vez ante Independiente de Apóstoles (1-0) y River de Santa Rita, llegó con chances a la última fecha pero no pudo aprovecharla, igualó con Social El Soberbio sin goles y también quedó fuera.

Así, los clasificados además del Decano obereño son: Guaraní A. Franco, Bartolomé Mitre (ambos de Posadas), Nacional de Pto. Piray, Central Iguazú de Pto. Iguazú, Sporting de Santo Pipó, Unión Cultural de Eldorado e Independiente de Apóstoles.

Se definirá a partido y revancha, la ida en cancha del peor ubicado el 31 de julio y la vuelta con cambio de localía el 7 de agosto próximo.

Independiente vs Guaraní / Unión Cultural vs Atlético Oberá / Sporting vs Mitre y Central Iguazú vs Nacional.