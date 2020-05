Ayuda a Árbitros de Fútbol

El Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina, SADRA, seccional Misiones, luego de gestiones ante el gobierno provincial, en las figuras del gobernador Oscar Herrera Ahuad y Vicegobernador, Carlos Arce, recibieron módulos alimentarios para llevar a los árbitros de Fútbol de todas las ligas de Misiones. Mientras que el intendente de Oberá, Carlos Fernandez, posibilitó la asistencia a los integrantes de la Liga Regional Obereña de Fútbol.

“Estamos muy agradecidos al Gobernador, Vicegobernador de Misiones y al intendente de Oberá. Con la ayuda que nos dieron, respuesta urgente al pedido que hicimos, pudimos llegar a todos los árbitros que necesitan asistencia. En Oberá, llegamos a más de 40 árbitros que están pasando mal en esta situación difícil, ya que no hay fútbol y no se sabe cuándo va a volver” expresó Alejandro Limana, Secretario General en la provincia.

“En Oberá somos alrededor de 70, de los cuales 40 no tienen empleo formal y muchos no accedieron a los beneficios. En Posadas es más grave, tenemos muchos colegas desamparados, tratamos de llegar a todos, incluso a los que no están afiliados al SADRA. En el interior la mayoría tiene otras actividades, varios están en la tarefa o la construcción. También tenemos algunos que son estudiantes, así que desde el Sindicato seguiremos ayudando, hasta que pueda volver el fútbol” detalló Limana.