Darío Portillo palpita el provincial de la FeMiFu

El Director Técnico de Olimpia San Antonio, Darío Portillo, prepara al equipo que irá por la defensa del título conseguido en el 2019, antes de que la pandemia detuviera la actividad. Como único representante de la Liga Regional Obereña de Fútbol, en el certamen a iniciarse el 4 de septiembre, el plantel intensifica la tarea para llegar de la mejor manera.

«Estamos trabajando, aprovechando el corto tiempo que nos queda, para llegar bien. Siempre pensé en que teníamos que darnos la posibilidad de participar, ya que ganamos en el 2019 y es bueno defender ese título» expresó el DT.

Sin competencia local previa, salvo amistosos previstos, el entrenador convocó a jugadores que considera deben tener la oportunidad. «El plantel es la base del 2019, con siete-ocho refuerzos, empezamos con treinta jugadores, en los próximos días voy a definir los veintitrés que quedaran en el plantel de cara a lo que viene. Estamos con el preparador físico muy conformes con cómo están los jugadores» señaló. «Estamos contentos por el regreso del fútbol. Conscientes de que la puesta a punto no es fácil después de tanto tiempo sin jugar, pero no es fácil no solo en lo deportivo, también en lo dirigencial, estructural. Volver a poner de pie al Club cuesta bastante, pero estamos trabajando todos para eso» afirmó.