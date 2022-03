Domingo a puro fútbol obereño

Este domingo 27 se jugarà en su totalidad la cuarta fecha del Torneo Apertura «Anibal Dalton Vera» de la Liga Obereña, en cuarta y primera división masculina.

La Zona A tiene dos líderes, que en esta fecha juegan de visitante. Atlético Oberá visita a Atlético Alem en clásico de decanos y con presentes diferentes. El Cervecero aún no logra sumar de a tres en este torneo y necesito urgente una victoria para no quedarse atrás. Pero el Decano Obereño es puntero y ha demostrado gran poderío de gol al derrotar a sus tres rivales anteriores con el mismo marcador (5 a 0).Por su parte, River de Santa Rita visita a Olimpia/San Antonio, en lo que promete ser un partidazo. Los del Rojo del Tiro Federal buscan recuperarse de su derrota con el «Exa» y volver a estar peleando la punta de la zona, pero para eso deberá vencer al «Millo» de Santa Rita que es puntero y está de racha, en su regreso a la competencia en partidos oficiales. Finalmente, por la misma zona, Atlético JC/Independiente será nuevamente local, pero esta vez para recibir a Atlético Aristóbulo del Valle, otro que todavía no pudo sumar puntos.

Por la zona B, San Martín de 25 de Mayo recibirá a Ex Alumnos 185. El General ya tiene puntos y una victoria le significaría meterse en el grupo selecto, pero los del altiplano obereño son escoltas del puntero y pelearán por conseguir los tres puntos fuera de casa para acercarse al líder. En tanto, Atlético Campo Viera recibirá a Atlético Campo Grande. Tanto el «Tealero» como el «Aurinegro», vienen de ganar en la fecha pasada, por lo que el espectáculo está asegurado. Atlético Iguazú es el puntero solitario de la zona. Este domingo debe visitar a Racing de Villa Svea que no está pasando por su mejor momento y necesita encontrarse con la victoria, aunque enfrente tendrá a un duro rival que no quiere bajarse de lo más alto.

El interzonal, en tanto, será entre AEMO y River de Villa Bonita. El «Municipal» y los de «La Villa» se ubican en la misma posición en sus respectivas zonas, por lo que será un duelo de necesitados.