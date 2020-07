El Atletismo Adaptado reinició actividades

Por ahora los entrenamientos de acuerdo al protocolo establecido se desarrollan en el predio de Aemo, sobre Avenida Gendarmería Nacional. “De vuelta en el campo, contentos, todavía no en la pista, pero tenemos un espacio para movernos y eso es bueno. Nos habilitaron el trabajo con grupo de cuatro atletas ambulantes por ahora. Los que están ansiosos son los atletas en silla de ruedas, pero por ahora no está autorizado. Además deberían trabajar en otro tipo de piso para poder moverse mejor con la silla. La planificación es para ir desarrollando la actividad despacio, ya que los chicos tienen diferentes discapacidades y el parate se hizo sentir, es como empezar de nuevo” aclaró el entrenador Jorge Chino Flores.

El profesional como varios atletas conforman la selección nacional en sus categorías. “Estamos en comunicación con el equipo de selección argentina, hay contacto permanente. Misiones tiene varios representantes en selección juvenil. Nos reunimos con los técnicos y en cuanto a competencia no hay nada previsto. Tenemos ocho semanas para adaptar la parte física nuevamente, así que pensar en alto rendimiento está lejano” señaló Flores.

Mayra Bergallo y Leonel de Jesus, son los atletas con proyección internacional. Este año, antes que se desate la pandemia tenían definido un importante calendario deportivo. “Estamos a la espera de ver cómo termina el año, para replantear el año próximo. Ellos están trabajando, tratando de sacar lo positivo de esta pandemia y midiendo la ansiedad” destacó el entrenador.

Para Mahira Bergallo, quien sueña con llegar al Paralímpico, retomar la actividad representa reencontrarse con sus proyectos. “Por suerte estamos desde la semana pasada. Yo estuve trabajando en casa desde que empezó la cuarentena. No tengo mucho espacio, pero hacía lo que podía. Necesitamos la pista, esperemos que pronto podamos volver” expresó y confesó que luego de iniciar pretemporada en enero, después de una sola semana de vacaciones, con una planificación detallada, sintió el impacto de la suspensión de todo. “Afectó mucho porque teníamos muchos viajes proyectados este año, pero al pasarse para el año que viene nos bajoneó un poco. Después al evaluar todo sabemos que lo mejor es cuidarnos. Todo cambió este año, igual creo que podemos lentamente retornar al nivel que teníamos. Hablamos entre todos, nos pasamos actividades y también hace poco me dieron la buena noticia, me dieron una beca del Enard (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) y es una gran ayuda. Es para atletas con proyección, así que es un lindo estímulo” reconoció.