El Club Ajedrez Oberá festejó su Aniversario

El Club Ajedrez Oberá festejo si aniversario 79º con un torneo de ajedrez Online. El mismo tuvo lugar el domingo 10 de mayo desde las 17hs a 18:30hs en la plataforma Lichess.org. En el torneo participaron 116 jugadores de Argentina, Paraguay, Brasil, Chile, Venezuela, Perú, México, Nicaragua, Uruguay, Cuba, España y los jugadores misioneros.

Luego de 90 minutos de juego, donde hubo muy buen nivel de juego, las primeras posiciones quedaron:

Valentín Marzo Maestro Internacional de Cuba.

Gabriel Carísimo de Escuela de Iguazú.

Mathias Handsztok de Bariloche.

Martin Quinzio de Bueno Aires.

Rodrigo Pacheco de Club Ajedrez Oberá

“Desde el club agrademos la participación de todos” expresó Enzo Oliveira, presidente de la entidad.

Provincial de Ajedrez online en Misiones

El sábado 9 de mayo se jugó la primera fecha del Provincial Oficial de ajedrez Online en Misiones. Evento que no sustituye los presenciales,(este cumple sus 10 años interrumpidos) pero sirve para seguir entrenando a jugadores de toda la provincia de diferentes edades. Con el respaldo de clubes como el Club Ajedrez Posadas y el Club Ajedrez Oberá y diferentes Municipios de la provincia: Alem, Apóstoles, Irigoyen, Jardín América, Puerto Rico, Garuahpe, Garupa, Panambi, San Javier, A. del Valle, Capiovi, Colonia Guiray, Puerto Leoni, Campo Grande, San Pedro, San Antonio, Iguazú, Eldorado, Montecarlo, Santa Ana, Posadas y otros, como así instituciones o clubes que colaboraron con la organización del evento. Más de 100 jugadores participaron en esta primera fecha en sub 12, sub 16 y libres.

La categoría sub 12 se jugó el sábado por la mañana, resultados

Jesús Alvares Posadas

Geraldine Gorosito de Garupa.

Juan Bautista Awad Scherf de Puerto Rico.

Luciana Portillo de Posadas.

Carisimo Alves Leandro de Iguazú.

Alejandro Hann de Puerto Rico.

María José Jimenez de Puerto Rico.

Mia Isabel Chiranna Oberá.

Wereszczuk María Belen de Oberá.

Isabel Paniagua de Puerto Rico.



Sub 16:

María Itati Álvarez de Posadas

Carisimo Alvez Gabriel de Iguazú.

Markko Yusek de Alem.

Nagaoka Aimi de Puerto Rico

Thiago Rios de Puerto Rico.

Giovanni Taynoldi de Iguazú.

Joaquín Gerber de Oberá.

Nicolás Vogel de Puerto Rico.

Santino Sennhauser Cardozo de Puerto Rico.

Octavio Rehe de Oberá.

Libres:

Rodrigo Pacheco de Oberá.

Daniel Villalba de Posadas.

Esteban Carlino de Posadas.

Gabriel Fernandez de Posadas

Daniel Salvador de Capiovi.

Victor Gomez de Oberá.

Erni Vogel de Puerto Rico.

Carlos Chu Lau de Posadas.

Alexis Sanabria de Iguazú.

Stefan Botz de Puerto Rico.

Próxima fecha será el sábado 23 de mayo, Queda abierta la inscripción para los que no han jugado aún.