El equipo misionero de Básquet Adaptado visitó al OTC

El plantel de básquet adaptado de Misiones visitó al conjunto del Torneo Federal del Oberá Tenis Club. «Es una alegría inmensa recibirlos en el estadio del Club, compartir con ellos. La idea es saber que este tipo de actividades lo podemos realizar aquí» afirmó Sergio Feversani, presidente del OTC.

Por su parte, Carlos Castro, entrenador del equipo manifestó que el objetivo es difundir la disciplina en la provincia. «Queremos que se conozca y difundir el Básquet Adaptado en cuanto a sus reglas, compartir experiencias. El grupo creció, esperamos seguir sumando jugadores. Esto nos ayuda muchísimo» señaló. «Contentos de que se pueda dar este vínculo, tanto a ellos como a nosotros sirve desde todo punto de vista» destacó Lucas Gornatti, DT del OTC.

En la oportunidad estuvo presente Noelia Oliveras, jugadora que integró la selección nacional, oriunda de Panambí. «Es bueno para nosotros mostrar lo que es el básquet sobre sillas de ruedas, lo que más me gusta es que es un deporte con todas las reglas, no es un juego más. Tuve el honor de representar a Misiones y al país y ahora dedicada a fortalecer el equipo. Después de que tuve el accidente, conocí el básquet y siempre digo que salva vidas y todos debemos realizar un deporte más allá de tener o no una discapacidad» manifestó.