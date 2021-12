El fútbol del fin de semana

Olimpia San Antonio visita a Guaraní A. Franco por el Regional Amateur. Por otro lado los clubes de la Liga Regional Obereña (LROF) se ponen al día en el Torneo Juan Prats Rivas y las chicas juegan la postergada 5° fecha del Apertura.

El Posadas, Olimpia San Antonio inicia las revanchas de la primera fase de la Región Litoral Norte. Será en oportunidad de enfrentar a Guaraní A. Franco con quien perdió 6-0 en el inicio de la competencia. El partido se jugará este sábado 4 a partir de las 20.30. El equipo de Dario Portillo intentará cambiar la pobre imagen de aquél encuentro. Además llega entonado luego de lograr su primera victoria en el Torneo ante Mitre el pasado lunes.

Lo que sigue en el Apertura Juan Prats Rivas de la LROF. Se completa la 8va. Programación:

River de Villa Bonita vs. AEMO- Domingo 5. 15 hs (4ta) y 17 hs. (1ra)

San Martín vs. Atlético Oberá – Domingo 5. 15 hs (4ta) y 17 hs. (1ra)

Atlético Alem vs. Atlético Iguazú – Lunes 6. 20.30 hs. (1ra)

Apertura Femenino- Primera División: 5° Fecha en Cancha de Racing en Villa Svea:

14 hs: A. Iguazú vs Olimpia. 15.30 hs: A. Oberá vs A. Alem. 17 hs: Racing vs A. A del Valle.