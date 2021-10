El Fútbol del fin de semana

La instancia semifinal, entre Olimpia San Antonio y Nacional de Piray, se define en Oberá este domingo (17). Además entre sábado (16) y domingo (17) jugará una fecha del Apertura de cuarta y primera masculino, Juan Prats Rivas. Las chicas por su parte, tendrán una nueva fecha de oficial de primera en cancha de Ex Alumnos 185.

Torneo Apertura Juan Prats Rivas, jugará la 1ra Fecha (que en el inicio del torneo se suspendió por el mal clima y ahora se recupera), con partidos entre el sábado 16 y domingo 17. Programa (Primera División)

Sábado 16/10

16 hs. Atlético Iguazú vs. Atlético Oberá- Cancha de Atlético Iguazú

16.30 hs. San Martín vs. Racing – Complejo Dep. 25 de Mayo

16 hs. Olimpia/San Antonio vs. Ex Alumnos 185 – Estadio Juan G. Cáceres

16 hs. Atlético Alem vs. AEMO – Estadio Enrique Speyer

Domingo 17/10

17 hs. River de Villa Bonita vs. Atl. Aristóbulo del Valle. Estadio Juan A. Juristch.

Programa (Cuarta División)

Sábado 16/10

14 hs. Atlético Iguazú vs. Atlético Oberá- Cancha de Atlético Iguazú

14.30 hs. San Martín vs. Racing – Complejo Dep. 25 de Mayo

Domingo 17/10

15 hs. River de Villa Bonita vs. Atl. Aristóbulo del Valle. Estadio Juan A, Juristch.

Domingo de Definición en el Provincial

Se juega el partido de Vuelta de una de las semifinales del Provincial que organiza la Federación Misionera de Fútbol.

El actual campeón, Olimpia/San Antonio, sale a buscar la chance de lograr el pasaje a la final, en su casa y ante su gente, recibiendo a Club Social y Deportivo Nacional de Puerto Piray.

En la ida empataron 2 a 2, por lo que el domingo se define todo. El ganador clasifica. En caso de empate se define desde el punto penal.

Este domingo 17, a las 16 hs. en el Juan G. Cáceres del Tiro Federal.. Olimpia/San Antonio vs. Nacional de Piray… te lo vas a perder?

El Femenino se juega en cancha del Exa El pasado domingo no pudo jugarse la 2a fecha del Torneo de Primera División de Fútbol Femenino debido a las malas condiciones del campo de juego del Club Olimpia, producto de las intensas lluvias del día anterior. A pesar de que en el horario en que debían comenzar a disputarse los encuentros el clima era propicio, era el estado del campo de juego el que impedía su realización, según indicaron desde la LROF. De todas formas, horas más tarde diluvió, por lo que de todas formas se hubiera suspendido. La fecha será reprogramada por el Departamento de Fútbol Femenino, mientras que este fin de semana se estará jugando la fecha en cancha de Ex Alumnos 185 con la siguiente programación:

14.00 Olimpia vs. Atlético Alem

15.30 Atlético Iguazú vs. Atl. A. del Valle

17.00 Ex Alumnos 185 vs. Atlético Oberá

Libre: Racing