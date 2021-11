El fútbol del finde en la Zona Centro

Entre este sábado 27 y mañana, domingo 28, se juegan los partidos del Torneo Apertura Oficial Femenino en Primera División, el Torneo Juan Prats Rivas y una nueva fecha del Torneo Regional Amateur, con Olimpia San Antonio jugando como local.

El elenco del Tiro Federal recibirá a Mitre de Posadas por la 3° fecha del Regional. El partido se disputará en el estadio Rodolfo Lobo Fischer desde las 17 del domingo. Los obereños se enfocan en lograr su primera victoria, resultado que no se les dio en las dos presentaciones previas. Mitre en tanto llega luego de ganar a Sporting de Santo Pipó e igualar ante Guaraní A. Franco.

Las chicas jugarán la 5° fecha del Apertura en cancha de Racing, Villa Svea. Atlético Iguazú enfrentará a las punteras, Olimpia desde las 14. «Las Leonas» harán lo posible por mantenerse en lo más alto. Luego, 15.30, se enfrentarán Atlético Oberá y Atlético Alem en duelo de «decanas». Las de Oberá llegan como escoltas y las de Alem con el deseo de prenderse en la lucha por la clasificación. Por último, 17 horas, las locales, Racing, jugarán ante Atlético Aristóbulo del Valle. Tanto las de la «Academia» como «Las Guerreras» aún no lograron sumar de a tres y esta será su oportunidad.

Posiciones del Femenino

Por otro lado, este fin de semana se le da continuidad al Torneo Apertura 2021 «Juan Prats Ribas» de la LROF, cuando se dispute la 8a y penúltima fecha de la fase clasificatoria. El torneo se encamina a su definición y cada partido será importante.

Em Primera División, la fecha inicia con dos partidos interesantes el sábado, ambos desde las 17. Racing de Villa Svea, visita a Ex Alumnos 185 en el Juan Areco del Altiplano obereño y Olimpia/San Antonio recibe al escolta Atlético Aristóbulo del Valle en el Juan G. Cáceres de Oberá.

En tanto que el domingo se juega el clásico de Leandro N. Alem, A. Alem vs A. Iguazú, en el Complejo Ricardo Balbín. Mientras que en el Juan Adelino Juristch, River de Villa Bonita recibe a AEMO. Por último Atlético Oberá visita a San Martín en el Complejo de 25 de Mayo. Todos los partidos se iniciarán a las 17.

En Cuarta división, no habrá clásico en Leandro N. Alem en la Juvenil, y es que el Decano de esa ciudad no presentó Cuarta División, por lo tanto Atlético Iguazú quedará libre. El domingo, el escolta AEMO aprovechará para trepar a lo más alto, pero para ello deberá vencer a River de Villa Bonita en su casa, que también está prendido en la lucha por las primeras posiciones. Los otros dos escoltas, Ex Alumnos 185 y Racing, también irán por el mismo objetivo cuando se enfrenten entre ellos en el altiplano obereño. Atlético Oberá también quiere meterse en ese grupo, y visita a San Martín que no sumó puntos hasta ahora al igual que Atl. Aristóbulo del Valle que queda libre porque Olimpia/San Antonio tampoco presentó Cuarta.