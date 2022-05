El Fútbol Obereño se concentra el sábado

Los Torneos Oficiales, masculino y femenino, del Fútbol de campo de la Liga Obereña, programaron sus encuentros para este sábado 7. Los varones, jugarán la postergada última fecha de la etapa clasificatoria, por lo que se definirá quienes completan el cuadro de cuartos de final, instancia a la que ya accedieron Atlético Oberá, River de Santa Rita y Olimpia San Antonio. Por el lado de las chicas, se disputará la segunda fecha de las categorías Sub 15 y Reserva en cancha del Club Atlético Oberá.

Torneo Masculino Anibal Dalton Vera

Fixture 7ª fecha

Zona A.

River de Santa Rita vs. Atlético JC/Independiente- Complejo Santa Rita

AEMO vs. Olimpia/San Antonio – Estadio Rodolfo “Lobo” Fischer

Atlético Alem vs. Atl. Aristóbulo del Valle – Estadio Enrique Speyer

Zona B

San Martín vs. Atl. Campo Viera- Complejo 25 de Mayo

Ex Alumnos 185 vs. River de Villa Bonita – Estadio Juan Areco

Atl. Campo Grande vs. Atlético Iguazú- Estadio Parque Gral. San Martín

Interzonal

Racing vs. Atlético Oberá- Estadio Juan Prats Ribas

Torneo Apertura Femenino

Sub 15

13 hs- Ex Alumnos 185 vs. Racing de Villa Svea

14:15 hs- Atlético Oberá vs Atlético Alem

Reserva

15:30 hs- Racing de Villa Svea vs Olimpia

16:45 hs. Ex Alumnos 185 vs Atlético Oberá