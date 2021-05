El Karting Misionero vuelve a Oberá

El Campeonato Misionero de Karting que fiscaliza la FeMAD comienza arribar al kartódromo Ciudad de Oberá este sábado con las pruebas extraoficiales, la administrativa y pre técnica por parte de la FEMAD para dejar todo listo a lo que será a la actividad oficial en cuanto al domingo. Se esperan más de 80 pilotos, que se contará con regresos y además la apertura de Campeonato de la categoría Escuela (por cuestiones reglamentarias arranca en esta cita) y llevará el nombre de Copa Himpa SRL. Será la tercera fecha del 2021.

Continuando con los protocolos autorizados desde principios de la temporada, la competencia deportiva se disputará sin público. Se podrá apreciar en vivo, vía straming oficial en el canal de youtube de Nitro Deportes.

Así es que luego de lo que fue la exitosa competencia en Posadas, los pilotos de cada una de las ocho categorías que dirán presentes, se alistan y ajustan últimos detalles para llegar de la mejor manera.

Recordemos que estarán: Copa Damas, 110cc, 10 HP, Máster 200cc, Cajeros Promocional, 4T Senior y 4T Estándar.

Cronograma- Sábado 15 de mayo

INGRESO: 10 hs. Pruebas Extraoficiales a cargo del club (ACO): 10 a 17 horas:

Actividades de FeMAD (sábado). 12 a 17 00 hs: Administrativa/INSCRCIPCIÓN (FeMAD). Se recomienda la colaboración de realizar este trámite en el transcurso de la jornada por razones de tiempo.

HORARIOS DOMINGO:

7.00 a 8.30

7:00 hs PRE TÉCNICA

ADMINISTRATIVA/INSCRIPCIONES

8:30 Warm up 5 min/Clasificación 5 min Cat DAMAS

8:45 Warm up 5 min/Clasificación 5 min Categoria 10 HP

9:00 Warm up 5 min/Clasificación 5 min Categoría 110

9:15

9:30 1ra tanda Warm up 5 min/Clasificación 5 min ESCUELA

2da tanda Warm up 5 min/Clasificación 5 min ESCUELA

10:00 Warm up 5 min/Clasificación 5 min Categoría Cajeros Promocional

10:15 Warm up 5 min/Clasificación 5 min Categoría 4T Senior

10:30 Warm up 5 min/Clasificación 5 min Categoría 4T Máster

11:00

11:15 1ra tanda Warm up 5 min/Clasificación 5 min Categoría 4T Estándar

2da tanda Warm up 5 min/Clasificación 5 min Categoría 4T Estándar

11:30 REUNIÓN DE PILOTOS “BIENVIENIDA A LA COMPETENCIA”CON AUTORIDADES

SERIES CLASIFICATORIAS

11:45 Categoría Copa Damas 6 vueltas

12:00 Categoría 10 HP 6 vueltas

12:15 Categoría 110cc 6 vueltas

12:30

12:45 1ra serie Categoría Escuela 6 vueltas

2da serie Categoría Escuela 6 vueltas

13:00 Categoría Cajero Promocional 6 vueltas

13:15 Categoría 1ra Serie 4T Senior 6 vueltas

13:30 Categoría 4T Máster 6 vueltas

13:45 Categoría 4T Estándar 1° Serie 6 vueltas

14:00 Categoría 4T Estándar 2° Serie 6 vueltas

CARRERAS FINALES

14:15 Categoría Copa Damas 10 vueltas Podio

14:30 Categoría 10 HP 10 vueltas Podio

14:45 Categoría 110cc 10 vueltas Podio

15:00 Categoría Escuela 10 vueltas Podio

15:15 Categoría Cajero Promocional 14 vueltas Podio

15:40 Categoría 4T Senior 14 vueltas Podio

16:00 Categoría 4T Máster 14 vueltas Podio

16:20 Categoría 4T Estándar 14 vueltas Podio

17:30 Devolución de sensores sujeto a multas