Entrega de materiales deportivos al Club Tierra del Fuego de Oberá

El Gobierno de la Ciudad de Oberá a través de la dirección de Deportes municipal, realizó la entrega de elementos deportivos al Club Tierra del Fuego. Dicho club existe en la ciudad desde el año 1980 creado por vecinos de la zona, está ubicado en calle Tierra del Fuego entre Av. Piedra Buena y Cervantes.

La entrega se realizó el pasado viernes en el mencionado club, allí profesores de Educación Física que trabajan en la Dirección de Deportes, recibieron los elementos deportivos que serán utilizado para prácticas deportivas que se desarrollarán en el lugar, como así también en las prácticas de las diferentes disciplinas que se realizan en otros espacios. El Complejo Polideportivo Ian Barney está siendo utilizado por Salud Pública, en este sentido y bajo estricto protocolo, se utilizarán las instalaciones del Club por un convenio firmado entre municipio y el ente deportivo.

Las disciplinas que se van desarrollar en el Club Vecinal Tierra del Fuego serán, Voley categoría formativa e iniciación; y New Com para tercera edad. Las actividades comenzarían la próxima semana con los inscriptos del mes de junio y aquellos que aún no están inscriptos pueden hacerlo comunicándose con la Dirección de Deportes al teléfono 402349.