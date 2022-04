Fútbol Obereño: En la Zona A se alejaron los líderes, en la B se achicaron diferencias

Jugada en su totalidad la 5° fecha del Apertura «Anibal Dalton Vera» y a dos para que concluya la etapa clasificatoria, se perfilan los candidatos y definen las posibilidades de los clubes para a los cuartos de final.

Atlético Oberá y River de Santa Rita tomaron distancia en lo alto de la tabla de la Zona A. El Decano se quedó con el clásico ante Olimpia San Antonio por 1 a 0, mientras que River goleó a San Martín, en el interzonal de la fecha por 5 a 1. En la Zona B, el líder, A. Iguazú cedió un par de puntos y se acercaron Ex Alumnos 185 y A. Campo Grande. Los de Alem igualaron con A. Campo Viera 1 a 1, el Exa superó a Racing por 1 a 0 y A. Campo Grande a River de Villa Bonita, también por la mínima diferencia.

También igualaron A. A. del Valle y Aemo, 2-2 y A. Alem le ganó a A. JC por 4 a 2, ambos partidos por el grupo A.

Con estos resultados, en la Zona A, A. Oberá y River de Santa Rita suman 13 puntos, Olimpia SA 7, Atlético JC, A. Alem y A. Aristóbulo del Valle 4, Aemo 2. En la B: A. Iguazú 10, Ex Alumnos 185 y A. Campo Grande 9, A. Campo Viera 6, Racing 5, San Martín 4 y River de Villa Bonita 3.

Próxima fecha. 6°, penúltima de la etapa clasificatoria. Zona A: Aemo vs A. Alem. Olimpia San Antonio vs A. JC. Atlético Oberá vs Social River de Santa Rita.

Zona B: River de Villa Bonita vs A. Iguazú. A. Campo Viera vs Ex Alumnos 185. Racing vs San Martín.

Interzonal: A. A. del Valle vs A. Campo Grande.

5ª fecha LROF

Domingo 17

Zona A

Olimpia/S. Antonio 0- Atlético Oberá 1

Atlético Alem 4 – JC/Independiente 2

Atl. A. del Valle 2 – AEMO 2

Zona B

River VB. 0 – Atl. Campo Grande 1

Atl. Iguazú 1 – Atl. Campo Viera 1

Racing 0 V. S. – Ex Alumnos 185 (1).

Interzonal- Sábado 16/04

San Martín 1 – River de Sta. Rita