Fútbol Obereño masculino: todos los partidos se juegan sábado

La última fecha de la etapa clasificatoria del Torneo Apertura Anibal Dalton Vera de la Liga Regional de Fútbol, se programaron para el sábado 30. Se disputarán en idéntico horario, ya que se definen quienes pasan a la próxima instancia y teniendo en cuenta que el domingo es feriado nacional al celebrarse el día del trabajador.

Los que aseguraron su lugar en cuartos de final son: A. Oberá, Social River de Santa Rita y Olimpia San Antonio, todos por la Zona A, por lo que queda aún un clasificado. En la Zona B todo se definirá el sábado, ya que nadie aseguró su presencia en la siguiente fase.

Fixture 7ª fecha- 30/04

Zona A.

River de Santa Rita vs. Atlético JC/Independiente- Complejo Santa Rita

AEMO vs. Olimpia/San Antonio – Estadio Rodolfo “Lobo” Fischer

Atlético Alem vs. Atl. Aristóbulo del Valle – Estadio Enrique Speyer

Zona B

San Martín vs. Atl. Campo Viera- Complejo 25 de Mayo

Ex Alumnos 185 vs. River de Villa Bonita – Estadio Juan Areco

Atl. Campo Grande vs. Atlético Iguazú- Estadio Parque Gral. San Martín

Interzonal

Racing vs. Atlético Oberá- Estadio Juan Prats Ribas

Posiciones Primera