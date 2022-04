Fútbol obereño: Racing y San Martín solo con público local

Luego de la inspección de la División Bomberos, a las tres canchas con problemas de seguridad para la quinta fecha del Apertura Masculino de la Liga Obereña de Fútbol, la Unidad Regional II habilitó únicamente la de Olimpia, por lo que al encuentro entre Olimpia San Antonio y Atlético Oberá, podrán acceder ambas parcialidades. Pero las de Racing y San Martín solo puede recibir al público local. Racing enfrentará a Ex Alumnos 185 y San Martín de 25 de Mayo a River de Santa Rita.

Programa – 5ª fecha. Domingo 10 de abril

Zona A

Olimpia/S. Antonio vs. Atlético Oberá- 14 hs 4ta y 16 hs 1ra. Est. Juan G. Cáceres

Atlético Alem vs. JC/Independiente – 18 hs 4ta y 20 hs. 1ra. Est. Enrique Speyer

Atl. A. del Valle vs AEMO- 14 hs 4ta y 16 hs 1ra. Complejo A. del Valle

Zona B

River VB. vs. Atl. Campo Grande- 16 hs 1ra. Est. Juan A. Juristch

Atl. Iguazú vs. Atl. Campo Viera- 14 hs 4ta y 16 hs 1ra. Cancha: Club Iguazú

Racing VS. vs. Ex Alumnos 185- 14.30 hs 4ta y 16.30 hs 1ra. Est. Juan Prats Ribas.

Interzonal

San Martín vs. River de Sta. Rita –14 hs 4ta y 16 hs 1ra. Polidep. 25 de Mayo