Fútbol Regional Obereño: tres clasificados y cinco lugares a ocupar

Este pasado fin de semana se disputó la penúltima fecha de la etapa clasificatoria del Torneo Apertura masculino «Anibal Dalton Vera». Atlético Oberá, Social River de Santa Rita y Olimpia San Antonio, aseguraron sus lugares en los cuartos de final por la Zona A. Mientras que en la Zona B, todo se definirá en la última fecha. Por lo que se viene una presentación decisiva para los clubes que tienen posibilidades de seguir en competencia.

En el grupo A, Aemo, Atlético A. del Valle, A. Alem y JC Independiente, lucharán por el único lugar libre y convertirse en el cuarto clasificado. En la Zona B, A. Iguazú, A. Campo Gde., A. Campo Viera, Ex Alumnos 185, Racing y San Martín definirán los clasificados y posiciones finales.

Por la 7° fecha, Zona A, Social River Santa Rita enfrentará a JC Independiente, Aemo a Olimpia San Antonio y A. Alem a A. A del Valle. Zona B: San Martín a A. Campo Viera, Ex Alumnos 185 a River de Villa Bonita y A. Campo Grnade a A. Iguazú. Interzonal: Racing recibirá a A. Oberá.

En cuartos de final se cruzarán, a un solo partido, 1° A vs 4° B; 1° B vs 4° A; 2° A vs 3° B y 2° B vs 3° A.

6ª fecha. Torneo Apertura 2022 “Aníbal Dalton Vera”

Zona A

AEMO 4 – Atlético Alem 0

Olimpia/San Antonio 5 – JC/Independiente 2

Atlético Oberá 2- River de Santa Rita 1

Zona B

River de Villa Bonita 0- Atlético Iguazú 0

Atl. Campo Viera 3- Ex Alumnos 185 2

Racing V. S. 4 – San Martín de 25 de Mayo 0

Interzonal

Atl. Aristóbulo del Valle 2- Atl. Campo Grande 2

Cuarta División

Zona A

AEMO 1 – Atlético Alem 1

Olimpia/San Antonio 2 – JC/Independiente 2

Atlético Oberá 0- River de Santa Rita 0

Zona B

River de Villa Bonita 0- Atlético Iguazú 0

Atl. Campo Viera 1- Ex Alumnos 185 3

Racing V. S. 3 – San Martín de 25 de Mayo