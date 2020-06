Gastón Benitez y el objetivo mantenerse en forma

El atleta obereño, Gastón Benitez, volvió a entrenamientos fuera de casa. Claro que lejos está del trabajo habitual en su carrera deportiva, pero al menos le permite mantenerse en forma, objetivo en esta pandemia. Los proyectos del 2020, luego de conseguir ser parte de los deportistas de elite que ingresan al CeNARD, Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, quedaron postergados, pero no los sueños de volver apenas pase la emergencia sanitaria y epidemiológica. “Nos mandaron a nuestras casas, ya que el Cenard quedó como centro de atención médica si es que se necesita” explicó Gastón. “Creo que las medidas son las necesarias para que todo esto termine y se pueda volver a la normalidad. Aunque no se si se podrá volver a la normalidad, pero creo que la gente tratará de hacerlo. Para mí primero fue una frustración, el cierre de todo el año deportivo, tenía grandes expectativas. Creo que es un pequeño retroceso en el avance que estaba teniendo, pero es necesario todo y por suerte pudimos volver a entrenar” subrayó.

El especialista y campeón nacional en Salto en Alto, entrena en el Aemo, en el turno del profe Emanuel Czajkowski. Habitualmente se encuentra con otro de los máximos referentes del Atletismo, Agustín Da Silva. Ambos trabajan de manera individual, con rutinas que les envían sus entrenadores. “Ahora mi entrenamiento es de 50 minutos diarios. Intenso para no perder el estado físico. Cada fin de semana me toman una prueba de salto, saltar y alcanzar, que debo enviar y a medida del progreso me cambian la rutina de la semana. Estoy en contacto permanente con los entrenadores del Cenard” comentó el atleta.