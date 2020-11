Grupo de Natación y su vuelta al agua

Un grupo de nadadores reinició actividades con un equipo de profesionales encabezados por la profesora Carolina Szewald. La prácticas se desarrollan en el natatorio del Instituto Linneo, Parque Sueco, Villa Svea, Oberá. “Presentamos un protocolo considerando como es el natatorio donde nosotros nos desenvolvemos, ya trabajamos aquí el año pasado, decidimos arrancar en esta nueva etapa, bajo nuevas normas, pero pudiendo hacer lo que nos gusta que es enseñar a nadar y que los chicos puedan practicar el deporte que eligieron” expresóSzewald.

Completan el equipo los profesores Adrian Dmitruk, Gerónimo Ascona, Ricardo Ascona y el guardavidas Javier Steve. “Las medidas se cumplen. Se toma temperatura al llegar, ingresan con barbijos, la infraestructura de esta pileta hace que no se crucen entre un turno y otro, ya que tiene un acceso y egreso por otro lugar. Una vez que termina el turno hay un tiempo para la desinfección del espacio, antes del ingreso del otro grupo. Trabajamos con grupos reducidos por la capacidad de la pileta, el cupo ya está completo, lo que es un problema y duele, porque no podemos trabajar con todos, más aún pensando en la salud de los chiquitos que ven que vienen sus hermanos y ellos por ser menores de 8 no pueden venir, pero bueno debemos esperar que se vaya habilitando, que se den las circunstancias para todos” agregó la entrenadora.